Chegou à IKEA o produto que traz para o nosso quarto o conforto de um hotel

Fomos à grande rival do IKEA. E agora temos um quarto novo (gastámos menos de 100€)

Ter um quarto com o máximo conforto possível é o que mais queremos. Especialmente quando nos inspiramos no aconchego dos quartos de hotel, onde o bem-estar e a qualidade superam, muitas vezes, os das nossas próprias casas. Agora, a IKEA apresenta uma novidade e temos a certeza que vai querer fazer uma mudança no seu quarto.

A nova cabeceira acolchoada da marca TJÅLLE, com 140 cm de largura, revestida em tecido Bomstad branco é uma solução super elegante e funcional para quem quer dar um toque de hotel de luxo ao espaço pessoal.

Para além do design moderno e minimalista, a cabeceira TJÅLLE oferece conforto adicional para quem gosta de ler ou ver televisão na cama. Está disponível por 179,00 euros e já pode ser encontrada nas lojas IKEA ou online.

A pensar em diferentes estilos de decoração, a cabeceira está também disponível em preto e bege, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente, ideal para todos os gostos.