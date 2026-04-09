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Descontos imperdíveis na loja segunda mão da IKEA: influencer partilha as melhores oportunidades
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Há 3h e 59min

Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok

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Quem procura mobilar a casa sem gastar, existe uma secção de Segunda Mão do IKEA, com descontos de mais de 50% em vários artigos

Quem quer mobilar a casa sem gastar uma fortuna encontra verdadeiros achados na secção de Segunda Mão da IKEA. Entre candeeiros de pé, estantes, sofás e mesas de centro, os descontos podem ultrapassar os 50%, tornando a decoração ao mesmo tempo acessível e sustentável.

Foi exatamente esta descoberta que impressionou o criador de conteúdos @robertopalmeida, que partilhou no TikTok um vídeo mostrando alguns dos artigos em destaque: candeeiros de pé por 35 euros, bancos por 16 euros, estantes a partir de 7,50 euros, entre muitas outras peças.

“Se eu soubesse mais cedo…” comentou, visivelmente surpreendido com os preços e oportunidades. Nesta secção da IKEA, é possível equipar a casa com qualidade, gastando muito menos do que se imagina.

Veja aqui o vídeo.
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