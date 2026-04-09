Descontos imperdíveis na loja segunda mão da IKEA: influencer partilha as melhores oportunidades
Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok
Esqueça as tomadas tradicionais: a IKEA resolve o drama dos custos desnecessários de eletricidade
Atenção IKEA: Aldi vai ter à venda carrinho de arrumação que cabe em qualquer canto da casa
Esta mesa portátil da IKEA já está a ganhar destaque entre quem adora piqueniques e reuniões ao ar livre
Tudo o que pode encontrar na nova loja IKEA
Mais 6 sugestões
Quem procura mobilar a casa sem gastar, existe uma secção de Segunda Mão do IKEA, com descontos de mais de 50% em vários artigos
Quem quer mobilar a casa sem gastar uma fortuna encontra verdadeiros achados na secção de Segunda Mão da IKEA. Entre candeeiros de pé, estantes, sofás e mesas de centro, os descontos podem ultrapassar os 50%, tornando a decoração ao mesmo tempo acessível e sustentável.
Foi exatamente esta descoberta que impressionou o criador de conteúdos @robertopalmeida, que partilhou no TikTok um vídeo mostrando alguns dos artigos em destaque: candeeiros de pé por 35 euros, bancos por 16 euros, estantes a partir de 7,50 euros, entre muitas outras peças.
“Se eu soubesse mais cedo…” comentou, visivelmente surpreendido com os preços e oportunidades. Nesta secção da IKEA, é possível equipar a casa com qualidade, gastando muito menos do que se imagina.
RELACIONADOS