É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta peça da IKEA está a ser um sucesso

Estante mais vendida da IKEA regressou e "não deve ficar por muito tempo"

Está à procura da mesa ideal para o verão? Encontrámos a opção mais leve e barata da IKEA

É dos mais vendidos da IKEA e custa 25 euros: a solução para refeições sem insetos

É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta novidade da IKEA está a ser um sucesso

Parece impossível: esta mesa de exterior da IKEA é linda e custa muito menos do que imagina

É dos mais vendidos da IKEA e custa 25 euros: a solução para refeições ao ar livre sem insetos

Peça de menos de 4 euros da IKEA pôs fim a um tormento que vivíamos na cozinha

As redes sociais estão ao rubro com a mesa de apoio HOLMERUD da IKEA. Com um design de inspiração arquitetónica e linhas simples, o móvel alia estética e funcionalidade, conquistando quem procura soluções práticas para a sala de estar.

Pensada para ser colocada junto ao apoio de braço do sofá, a HOLMERUD adapta-se facilmente a diferentes espaços, podendo também ser encostada a uma parede ou integrada noutras composições decorativas. A sua estrutura aberta permite organizar e expor objetos de forma acessível, desde livros a elementos decorativos, contribuindo para um ambiente mais leve e funcional.

Um dos pontos que mais tem chamado a atenção é a sua versatilidade, já que pode ser utilizada sozinha ou combinada com outras mesas da mesma gama, criando soluções de arrumação contínuas ao longo do sofá ou em diferentes zonas da divisão.

A peça está ainda preparada para integração com soluções de casa inteligente da IKEA, permitindo a colocação de carregadores sem fios, colunas de som e organização de cabos, o que reforça a sua utilidade no dia a dia sem comprometer o design.

Com acabamento em efeito carvalho, a mesa aposta numa estética de madeira natural que acrescenta um toque acolhedor ao espaço, algo que tem sido particularmente valorizado pelos utilizadores.

Por apenas 55 euros, a HOLMERUD tem ganho destaque não só nas lojas, mas também nas redes sociais, onde surgem cada vez mais exemplos de utilização em diferentes estilos de decoração.