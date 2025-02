Estes produtos novos acabaram de chegar à IKEA e nós não lhes resistimos

Se há loja que tem sempre novidades para nos perdermos é a IKEA. A lista de novidades está sempre a ser refrescada com novos artigos, acompanhando as tendências de decoração mais recentes, sempre com os traços de design distintivos da cadeia sueca.

Reunimos alguns dos lançamentos que nos conquistaram recentemente e que já estão disponíveis.

Desde serviços de loiça cor-de-rosa a poder servir chá ou café com charme com o novo bule Gokvalla em branco e o termo da mesma linha são algumas das novidades que nos entusiasmam.

Há novos conjuntos de caixas plásticas, o famoso carrinho Raskog surge em cores novas incríveis (preferimos o verde e o azul perfeitos para decoração mid-century). Delirámos com o novo suporte para cabides Älganäs, com arrumação para sapatos, ideal para manter a entrada ou o quarto organizados. Para guardar pequenos objetos, queremos agora um organizador Välvärdad em cada divisão: para os produtos de limpeza, para a cosmética, para os vernizes ou para o material escolar dos mais novos.

Para o nosso pequeno jardim interior, não resistimos à jarra amarela Gokvalla e o dispositivo de rega automática Svämskog, em terracota transparente, vai salvar muitas das nossas plantas. E o prato com rodas Olivblad para movimentar vasos pesados? Maravilhoso!

Entre as novidades da IKEA já há cheiro a verão. A espreguiçadeira Strandoen, em azul e branco, é muito prática e o grelhador a carvão. E para quem procura um toque natural na decoração, a estante Storedamm, em acácia, traz um charme especial a qualquer espaço.

