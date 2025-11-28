Facebook Instagram
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega

Confessamos que andávamos distraídos e não fazíamos a mínima ideia de que isto era possível. Por isso, partilhamos a nossa descoberta
IOL
Há 1h e 28min
Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros

Quando o frio começou a apertar cá em casa, decidimos que estava na altura de investir em dois edredões novos. No site da IKEA, encontrámos exatamente o que precisávamos por 60 euros no total. Foi então que, ao finalizar a compra, descobrimos algo que nos deixou surpreendidos: podíamos receber os edredões num ponto de recolha mesmo ao lado de casa sem pagar um cêntimo. Sim, leram bem: grátis, completamente grátis. Como temos cartão IKEA Family, esta opção apareceu automaticamente no checkout. Confessamos que andávamos distraídos e não fazíamos a mínima ideia de que isto era possível.

O que descobrimos sobre as entregas IKEA

Depois desta descoberta, fomos espreitar o site da marca sueca com outros olhos. E há mais opções do que imaginávamos.

Para quem tem IKEA Family (e se ainda não tem, é grátis fazer o cartão), as vantagens são várias. Nas compras a partir de 15 euros, podem recolher gratuitamente em qualquer loja IKEA. A partir de 50 euros, podem receber gratuitamente num ponto de recolha perto de casa. E para quem preferir entrega ao domicílio, os membros Family têm sempre preços mais baixos do que quem não tem cartão.

A IKEA divide as entregas em três categorias, dependendo do tamanho e peso dos artigos.

Para entregas em casa, as regras são estas: 

Entregas pequenas são para produtos mais leves e compactos. No continente, até 20kg pagam 4€ com IKEA Family (6€ sem cartão). Entre 20kg e 60kg no continente, ou até 30kg nas ilhas, são 10€ para membros Family e 12€ para os restantes. Estas entregas chegam entre as 9h e as 19h, de segunda a sexta, e precisam de uma compra mínima de 15€.

Entregas médias são apenas para o continente e comportam até 100kg por encomenda (máximo de 30kg por produto e embalagens até 1,5m). Para quem tem IKEA Family, os preços começam nos 19€. Aqui já podem escolher a data e janela horária que vos der mais jeito.

Entregas grandes não têm limites de peso ou tamanho, e o melhor é que deixam tudo dentro de casa, na divisão que escolherem. No continente, os preços arrancam nos 39€ para membros Family, e nas ilhas nos 69€. Também com agendamento à vossa medida.

