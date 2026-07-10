Solução da IKEA para sombra faz esquecer os toldos para sempre

Chegaram os saldos: IKEA baixou o preço destes 32 produtos (muitos para metade)

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Quando as temperaturas sobem, encontrar um local com sombra no jardim, terraço ou varanda faz toda a diferença. A pensar nisso, a IKEA acaba de lançar a Hammarön, uma pérgola que permite criar uma zona protegida do sol e tornar os espaços exteriores mais confortáveis durante os dias quentes.

Ao contrário de algumas soluções mais temporárias, como chapéus de sol ou toldos que exigem uma instalação mais complexa, esta estrutura foi concebida para oferecer maior estabilidade e integrar-se facilmente em diferentes ambientes exteriores.

Com um design simples e contemporâneo, a Hammarön adapta-se tanto a jardins como a terraços ou pátios, criando um espaço agradável para refeições ao ar livre, momentos de descanso ou até um pequeno recanto de leitura.

A estrutura foi pensada para permanecer no exterior durante todo o ano e combina com a restante gama de mobiliário de jardim da IKEA, permitindo criar um conjunto harmonioso sem grandes dificuldades.

Outro dos destaques é a utilização de materiais concebidos para resistir às condições do exterior, ao mesmo tempo que seguem a estratégia da marca de apostar em soluções mais sustentáveis.

A nova pérgola Hammarön já está disponível nas lojas IKEA e na loja online da marca por 359 euros.