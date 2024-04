Com o novo vaso da IKEA nenhuma planta vai morrer em sua casa novamente

Inspiração: esta tábua da IKEA é um 'must have' em nossa casa

“Chegou a época para começar a plantar.” Foi com este mote que a IKEA lançou recentemente em Portugal a nova coleção Daksjus, dedicada a todos os que gostam de plantas. Esta linha conta com floreiras e acessórios com design, mas foi um vaso em particular que nos roubou a atenção.

Trata-se de um vaso com rega automática de terracota que cuida das nossas plantas quando não estamos em casa e é perfeito para quem se esquece de regar as suas plantas, fazendo com que poucas sobrevivam nas suas casas.

A argila deste vaso absorve a água do recipiente na parte inferior e permite que as plantas absorvam a humidade à medida que vão precisando. O recipiente para água é fácil de encher pela parte lateral e permite que as plantas tenham sempre a quantidade certa de humidade. O vaso, em terracota na parte superior, retém o excesso de água.

A peça, que é linda de morrer e custa 24 euros, é assinada pelos designers W. Braasch, L. Gil e A-M Nilsson. Tem 13 centímetros de altura, 13 de largura e 27 de comprimento. É perfeito para fazer uma mini-horta de ervas aromáticas na cozinha, não é?

