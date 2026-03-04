Insónias por causa da luz? Este "best-seller" da IKEA resolve o problema num minuto

Tudo o que pode encontrar na nova loja IKEA

Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho

Estes são os produtos da IKEA que estão a ‘explodir’ no TikTok

Quase 9 anos depois, a IKEA vai abrir uma loja nesta cidade portuguesa

Há produtos que, de repente, começam a aparecer em todo o lado nas redes sociais e o TikTok tem sido uma verdadeira montra para tendências de decoração. De candeeiros com design inesperado a peças simples que transformam um espaço, alguns artigos da IKEA vão conquistando milhões de visualizações em vídeos de inspiração para a casa.

A própria marca sueca destaca vários produtos que se tornaram autênticos fenómenos na plataforma, muito graças ao seu design marcante, versatilidade e preços acessíveis. Muitos destes itens aparecem em vídeos de renovações de casa, dicas de decoração ou truques de organização que rapidamente acumulam milhares de partilhas.

Entre os favoritos do TikTok estão candeeiros esculturais, poltronas de estilo retro, cestos naturais para arrumação e peças decorativas que dão personalidade a qualquer divisão.

Descubra, na galeria acima, alguns dos produtos da IKEA que estão a fazer sucesso na rede social do momento.