São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias

A IKEA volta a surpreender com produtos discretos, mas verdadeiramente transformadores. Entre as novidades, destaca-se um protetor de colchão que conquistou os clientes por regular a temperatura da cama ao longo do ano, tornando as noites mais confortáveis, mesmo nas casas mais frias.

O KEJSAROLVON é um protetor de dupla face: o lado azul mantém a cama fresca nos meses quentes, enquanto o lado bege oferece o aconchego extra que tantos procuram no inverno. Mas não se fica por aqui, o artigo também protege o colchão de manchas, sujidade e desgaste, prolongando a sua durabilidade.

Disponível em vários tamanhos, dos 90x200 cm aos 180x200 cm, mantém-se dentro da filosofia low cost da marca, com preços entre 39 e 65 euros. A fixação com fitas elásticas garante estabilidade durante toda a noite e o melhor de tudo: pode ir à máquina de lavar.

O material também faz a diferença. O lado azul foi desenvolvido com fibras de nylon criadas para dissipar o calor, enquanto o lado bege apresenta uma superfície mais quente e confortável. Nas avaliações, os clientes elogiam a versatilidade: “Além de proteger e aquecer, funciona quase como um sobrecolchão. Óptima opção!”, partilha uma utilizadora. Outro cliente afirma: “O lado fresco é mesmo fresco, e o quente é mesmo quente. Perfeito para espaços pequenos!”

Para completar, também existem protetores de almofada que seguem a mesma lógica, discretos, práticos e pensados para melhorar o conforto térmico sem alterar a estética da cama e custam apenas 9,99 euros.

Percorra a galeria para descobrir estes aliados invisíveis que prometem noites perfeitas.