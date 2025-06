Estes protetores refrescantes da IKEA ajudam a dormir nas noites quentes

Chegou a Primavera e com ela lençóis florais lindos à IKEA

Durante os meses de verão, é comum sentir dificuldade em dormir devido às temperaturas elevadas, que tornam o sono leve e interrompido. A verdade é que manter o quarto numa temperatura confortável pode ser difícil. No entanto, há formas de contornar este problema e assegurar um descanso mais tranquilo, mesmo nas noites mais quentes.

Para quem sofre com o calor durante a noite, existe uma solução prática e eficaz que pode fazer toda a diferença. Falamos do REXBEGONIA da IKEA, um protetor refrescante, pensado para proporcionar uma sensação de frescura contínua, ajudando a regular a temperatura corporal e facilitar o adormecer.

Sobre o protetor refrescante:

O grande destaque deste produto está na sua versatilidade: pode ser colocado tanto sobre a almofada como no colchão, adaptando-se às necessidades de cada pessoa. Feito de um material respirável e absorvente, ajuda a manter a pele seca ao longo da noite, afastando a humidade e garantindo uma noite mais confortável. Como benefício extra, ainda protege a almofada e o colchão, prolongando a sua vida útil e preservando-os do desgaste diário.

O melhor de tudo é que esta solução está a um preço acessível. Por apenas 9,99€, terá um produto que oferece uma alternativa acessível e eficiente para lidar com o calor, sem recorrer a equipamentos de arrefecimento caros.

Dicas para um efeito extra refrescante

Se o calor estiver realmente insuportável, há um truque simples que pode intensificar a sensação de frescura: colocar o protetor no frigorífico durante uma hora antes de o usar.

Este produto não precisa de ficar limitado à hora de dormir. Por exemplo, se está a trabalhar em casa ou a relaxar no sofá, pode usá-lo para refrescar o corpo, cobrindo áreas como o tronco ou a cabeça.

Cuidados e manutenção

A manutenção do protetor é igualmente simples e prática. Pode ser lavado na máquina até 40°C e secado a baixa temperatura, garantindo que mantém a sua eficácia e durabilidade ao longo do tempo.

Dormir bem deve ser uma prioridade e não tem de ser dispendioso. Ter uma boa higiene do sono, com um ambiente fresco e confortável, faz toda a diferença para acordar mais descansado e com energia para enfrentar o dia. Um sono de qualidade melhora a disposição e aumenta a produtividade, permitindo-lhe aproveitar melhor o seu dia-a-dia.