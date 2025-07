Esta mesa da IKEA esconde um purificador de ar. E custa muito menos do que imagina

Com o calor do verão a fazer-se sentir, manter a qualidade do ar em apartamentos pequenos pode ser mais complicado do que parece. Os espaços reduzidos, juntamente com a falta de ventilação adequada, tornam-se propícios à acumulação de calor e poluição. No entanto, a IKEA apresenta uma solução para quem procura conforto e frescura no lar: a mesa STARKVIND, que combina funcionalidade com a melhoria do ar interior.

Com uma classificação de 4,6 estrelas, a STARKVIND oferece modos de funcionamento que se adaptam ao seu ritmo de vida. O modo automático ajusta a intensidade da ventoinha conforme deteta a presença de partículas no ar, enquanto o modo Smart permite o controlo à distância através da aplicação IKEA Home Smart. Desta forma, pode criar um ambiente fresco antes mesmo de chegar a casa ou manter a qualidade do ar durante a noite, com uma intervenção mínima. A sua conveniência estende-se ao design silencioso, tornando-a ideal para momentos de descanso ou sono.

Disponível em acabamentos como chapa de carvalho ou uma opção mais escura, a STARKVIND não se limita a purificar o ar; o seu design inteligente integra os cabos de forma discreta, contribuindo para a organização do espaço. Com 54 cm de diâmetro e 55 cm de altura, e um cabo de 1,50 m, esta mesa é adequada para divisões com cerca de 20 metros quadrados. É um complemento discreto e eficiente para o seu lar.

O purificador STARKVIND utiliza filtros específicos para purificar o ar, um para remover partículas e outro para limpar gases. O filtro de partículas incluído consegue reter 99,5% das impurezas. A mesa funciona de forma surpreendentemente silenciosa, com níveis de ruído que variam entre 24 e 53 decibéis, dependendo da intensidade desejada. Pode ajustar a ventoinha em cinco níveis de velocidade ou deixar o modo automático fazer o trabalho. É a união perfeita entre um elemento decorativo e um aliado essencial para um verão mais fresco e agradável em casa.