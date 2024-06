IKEA está a recrutar e há vagas abertas em vários pontos do país

A IKEA tem dezenas de oportunidades de emprego disponíveis. Num total de 29 vagas abertas, a empresa oferece trabalho em várias áreas e localidades, desde Lisboa até Braga, incluindo posições tanto a tempo inteiro como parcial.

Para a loja de Alfragide, por exemplo, a IKEA procura um colaborador de vendas para a secção de escritórios e espaços de refeição, uma posição a tempo inteiro com uma carga horária de 40 horas semanais. Para a área de logística, há várias vagas a part-time, incluindo uma posição no inflow com horários que variam das 2h às 8h, das 1h às 7h e das 4h às 10h. Adicionalmente, existe uma vaga na preparação do espaço de vendas com um horário das 20h às 2h.

Em Braga, a empresa está a contratar para múltiplas posições. Entre elas, destacam-se várias vagas na área de IKEA Food, como por exemplo, na cozinha e no restaurante, todas em part-time e com horários predominantemente à tarde e noite. Estas posições são temporárias e fazem parte do reforço de verão. Além disso, há uma vaga para colaborador de logística no inflow, com um horário das 6h às 10h, e uma vaga de vendas na secção de cozinhas e espaços de refeição, disponível aos fins de semana.

Na loja de Loulé, no Algarve, a IKEA está a recrutar para várias posições a tempo inteiro, como colaboradores para a cozinha e restaurante, bem como para o bistrô e mercearia sueca. Estas vagas são também temporárias, integradas no reforço de verão. Há também uma posição de subgerente de restauração com uma carga horária de 40 horas semanais.

Na loja de Loures, a empresa tem diversas oportunidades de emprego. As vagas incluem posições para colaboradores de vendas na secção de crianças e para atividades, ambas a tempo parcial, com horários que se estendem das 16h às 23h. Na área de logística, há também uma posição para inflow, a tempo parcial, e outra para outflow, disponível tanto a tempo parcial como a tempo integral, com horários variados.

Além disso, a IKEA está a promover um recrutamento inclusivo para pessoas com deficiência, reforçando o seu compromisso com a diversidade e inclusão.

Em Matosinhos, há várias vagas disponíveis na área de logística e restauração. As posições incluem colaboradores para o inflow e outflow, com horários variados e principalmente a tempo parcial. Também há vagas no restaurante, com horários que variam das 17h às 23h, todas temporárias como parte do reforço de verão.

Recorde-se que na IKEA o salário de entrada é de 1.000 euros e o subsídio de alimentação foi aumentado em relação ao ano passado. Este ajuste salarial fez parte de um investimento de 8,5 milhões de euros em aumentos salariais e bónus de desempenho, anunciados pela empresa, garantindo um salário de entrada consideravelmente acima do Salário Mínimo Nacional (820 euros), garantido o mínimo de 1.000 euros x 14 meses mais subsídio de alimentação a todos os trabalhadores.

Além das melhorias salariais, a IKEA anunciou outros benefícios como os seguros de vida e de saúde para colaboradores efetivos, o alargamento dos prazos de baixa parental tanto para mães como para pais, o serviço de apoio médico interno e o programa de apoio social de emergência.

Consulte aqui as vagas