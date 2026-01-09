Facebook Instagram
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar

Cadeia sueca ainda está com descontos até 75%. E não se esqueça que pode comprar online
IOL
Hoje às 11:40
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

Os saldos não duram para sempre, mas ainda temos alguns dias para ir à IKEA (ou encomendar no site!) e aproveitar os descontos incríveis em coisas para a casa que podem mesmo fazer a diferença no nosso dia a dia.

Os saldos da cadeia sueca acabam já a 18 de janeiro e o stock dos produtos em promoção vai desaparecendo. Por isso, se quer deitar-se em lençóis novos em folha pelo preço de um café, por exemplo, saiba que o lençol de baixo ajustável DVALA, está a 0,99 € e existe em várias cores.

Mas estes saldos não vivem só de têxteis e há muitos produtos a metade do preço. Há caixas de arrumação SORTERA por 3 €, ideais para despensas ou lavandarias, e vários acessórios de cozinha e casa a 0,99 €, desde suportes metálicos a puxadores e até utensílios simples em madeira.

Também na iluminação surgem surpresas: lâmpadas LED a 0,50 €, perfeitas para ter de reserva ou para substituir aquelas que insistimos em adiar. E, para quem gosta de pequenos detalhes, há pratos, espelhos decorativos e acessórios de organização com descontos que chegam aos 60%.

Sofás, móveis e peças maiores

Mesmo nos artigos de maior dimensão, há descontos interessantes. Sofás com reduções significativas, móveis BESTÅ a preços mais baixos e módulos de arrumação que mostram bem como os saldos não se limitam às “pequenas coisas”.

Comprar online também é opção (e até há entregas grátis)

Para quem não pode ir às lojas, é possível comprar online, com várias opções de entrega. A IKEA organiza os envios por tamanho e peso, e aqui o cartão IKEA Family faz diferença (além de ser gratuito):

  • Entregas pequenas: desde 4 € no continente para membros Family (até 20 kg).
  • Entregas médias: apenas no continente, a partir de 19 €, com escolha de data e horário.
  • Entregas grandes: sem limite de peso ou tamanho, com entrega dentro de casa, desde 39 € no continente.

Há ainda recolha gratuita em loja a partir de 15 € em compras e envio grátis para pontos de recolha em compras superiores a 50 €, para membros Family.

 

