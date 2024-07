Um dos produtos-herói da IKEA está agora a menos de 20 euros

Um dos produtos preferidos dos clientes da IKEA está agora à venda por 18 euros, quando custa habitualmente 25. Falamos do candeeiro de leitura NYMÅNE, um objeto pequeno que tem o poder de mudar a nossa rotina no quarto. Quase não se sente a sua presença na decoração, de tão pequeno e discreto que é. Mas, acreditem: é mesmo útil e funcional-

Com intensidade regulável, permite ajustar a luz conforme as necessidades de cada momento, seja para ler, trabalhar ou simplesmente criar ‘aquele’ ambiente mais acolhedor. A possibilidade de direcionar a luz graças à cabeça regulável do candeeiro torna-o bastante versátil e prático, adaptando-se facilmente a diferentes situações e necessidades.

Desenhado por Mikael Warnhammar, este candeeiro não só oferece uma iluminação direta e eficaz, ideal para leituras prolongadas, como também contribui para poupar energia. A capacidade de diminuir a intensidade da luz traduz-se em menos consumo elétrico, ajudando a reduzir a conta de eletricidade. Este detalhe é especialmente relevante numa época em que a sustentabilidade e a eficiência energética são cada vez mais valorizadas pelos consumidores.

Note-se que a lâmpada não está incluída no candeeiro, sendo vendida separadamente. A IKEA recomenda a utilização de uma lâmpada LED GU10 (vendem-se por 2,50 euros na loja), garantindo assim a melhor performance e compatibilidade com o produto.

As suas medidas, com um máximo de 8.5 centímetros de largura, altura de 11 centímetros e diâmetro de 7 centímetros, fazem que com que o candeeiro não perturbe qualquer linha de decoração.

As avaliações dos clientes têm uma média de quase cinco estrelas. “Muito satisfeita com este produto. Recomendo, boa relação qualidade – preço”, escreveu uma consumidora. “Fácil de instalar e fica muito bem com a decoração”, pode ler-se noutra crítica.

Percorra a galeria acima para ver mais detalhes do produto.