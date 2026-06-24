Alerta, viciados em organização: preço da famosa sapateira da IKEA caiu 40%

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Se anda numa luta constante contra os sapatos espalhados pela entrada de casa, há uma boa notícia para os fãs de organização. A IKEA baixou o preço da popular sapateira BISSA em quase 40%, numa das promoções mais interessantes destes saldos.

O móvel, que antes custava 39,99 euros, está agora disponível por apenas 24 euros, o que representa uma poupança de 15,99 euros. A campanha é válida até 14 de julho ou até ao fim do stock existente.

A sapateira BISSA é uma das soluções de arrumação mais procuradas da marca sueca graças ao seu design simples, funcional e compacto. Com dois compartimentos e dimensões de 49x28x93 centímetros, foi pensada especialmente para quem tem pouco espaço em casa, ajudando a manter a entrada organizada sem ocupar demasiada área no chão.

Apesar das medidas reduzidas, consegue guardar aproximadamente oito pares de sapatos, tornando-se uma opção prática para apartamentos pequenos ou famílias que procuram uma solução discreta para esconder o calçado do dia a dia.

Disponível na cor preto-castanho, a sapateira destaca-se também pelas linhas modernas, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de decoração. E os clientes parecem concordar. Com uma classificação média de 4,5 estrelas em cinco, baseada em mais de 160 avaliações, muitos elogiam precisamente a combinação entre funcionalidade e design.

Disponível na cor preto-castanho, a sapateira destaca-se também pelas linhas modernas e pela versatilidade, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de decoração. E os clientes parecem concordar. Com uma classificação média de 4,5 estrelas em cinco, baseada em mais de 160 avaliações, muitos elogiam precisamente a combinação entre funcionalidade e design.

"É o que eu procurava. Ocupa pouco espaço e é funcional", escreveu uma cliente portuguesa. Outra destaca a estética: "Muito bonito e útil. Gostei bastante e fica muito elegante."