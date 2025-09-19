"Se eu soubesse mais cedo....": Influencer fascinado com preços Loja Segunda Mão IKEA

Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

Quem procura mobilar a casa sem gastar uma fortuna pode encontrar verdadeiros achados na secção de Segunda Mão da IKEA. Entre candeeiros de pé, estantes, sofás e mesas de centro, os descontos chegam a mais de 50%, tornando a decoração acessível e sustentável.

Foi precisamente essa descoberta que deixou o criador de conteúdos @robertopalmeida fascinado, ao partilhar no TikTok um vídeo onde mostra alguns dos artigos em destaque: candeeiros de pé por 35 euros, bancos por 16 euros, estantes a partir de 7,50 euros, entre muitos outros artigos.

“Se eu soubesse mais cedo…” comentou no vídeo que partilhou, mostrando-se impressionado com os preços e as oportunidades. Nesta secção da IKEA pode encontrar tudo o que precisa a preços inacreditáveis.