Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos

O segredo do sofá-cama da IKEA que se adapta a qualquer casa
Hoje às 16:09
Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica

Um dos sofás-cama mais vendidos da IKEA continua a ser uma das soluções preferidas de quem vive em espaços pequenos. Pensado para maximizar a funcionalidade sem comprometer o conforto, este modelo surge como uma alternativa prática aos tradicionais sofás-cama, muitas vezes pesados, difíceis de manusear e pouco convidativos.

O LYCKSELE LÖVÅS destaca-se pelo seu design compacto e versátil, adaptando-se facilmente à sala de estar, ao quarto ou até a um escritório. Durante o dia, funciona como uma poltrona discreta; à noite, transforma-se rapidamente numa cama individual confortável, equipada com um colchão de espuma firme, ideal tanto para receber visitas como para uso diário em estúdios.

A capa é removível e pode ser lavada na máquina, além de poder ser substituída por outras opções, permitindo mudar o visual conforme a decoração. O sofá-cama está disponível por 249 euros e inclui uma garantia de 10 anos.

