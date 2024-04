Esqueça as Maldivas: estas ilhas são um sonho e ficam mesmo aqui ao lado

Por entre águas calmas e cristalinas do Mar Mediterrâneo, encontram-se vários refúgios de beleza e serenidade que encantam turistas de todo o mundo. Estas ilhas paradisíacas, com as suas praias de areias douradas e enseadas isoladas, ficam muito mais à mão de quem vive na Europa, sem que seja necessário atravessar o mundo para as Maldivas ou Caraíbas.

Das espetaculares falésias às enseadas secretas, das antigas ruínas às aldeias pitorescas, o Mar Mediterrâneo é um verdadeiro tesouro, que conta ainda com a vantagem de ter águas de temperaturas cálidas.

Na galeria acima, preparada pelo Stars Insider, vai descobrir destinos incríveis para aproveitar o sol, saborear a gastronomia local à beira-mar ou explorar a história e cultura das ilhas.