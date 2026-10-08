Uma das mais belas atrizes portuguesas recupera fotos nunca antes vistas da gravidez: “Há 16 anos, engordei 33 quilos”

Inês Castel-Branco surpreendeu os seguidores ao recuperar alguns dos registos fotográficos da gravidez, vivida há 16 anos. A atriz partilhou imagens que, até agora, nunca tinha mostrado publicamente e recordou o momento em que se preparava para receber o filho, Simão.

“Há 16 anos atrás engordei 33 kilos para receber o melhor presente da minha vida. O meu maior feito.”, escreveu Inês Castel-Branco na legenda da publicação.

As fotografias mostram a atriz durante a gravidez, num conjunto de imagens que rapidamente chamou a atenção dos seguidores e de vários amigos e colegas do meio artístico.

Jessica Athayde foi uma das primeiras a reagir à publicação. “E valeu a pena!”, comentou a atriz. Também Ana Guiomar deixou vários emojis em forma de coração, enquanto Maria Seixas Correia escreveu: “Parabéns! Perfeita”. Raquel Tillo juntou-se às mensagens de carinho com um “Parabéns”. Silvia Rizzo destacou ainda a relação entre mãe e filho: “Parabéns ao Simão e à Mãezona!”

Nos comentários, os fãs de Inês Castel-Branco também não esconderam a surpresa perante os registos fotográficos. “Que grávida bonita”, “Linda linda!”, “Grávida quentinha!”, “Perfeita” e “Que fotos maravilhosas” foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

A partilha surge 16 anos depois de Inês Castel-Branco ter vivido uma das fases mais marcantes da sua vida: a gravidez e o nascimento de Simão, que a atriz descreve agora como “o melhor presente” e “o seu maior feito”.