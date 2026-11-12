Tem excesso de peso? O IMC pode não estar a avaliar corretamente os riscos para a sua saúde

Fonte: LUSA

Cientistas de vários centros de investigação concluíram que o Índice de Massa Corporal (IMC) é insuficiente para avaliar adequadamente os riscos para a saúde associados ao excesso de peso.

Para colmatar as limitações deste indicador, os investigadores propõem combinar as avaliações do IMC com a análise da circunferência corporal.

O objetivo é detetar com maior precisão a gordura prejudicial e classificar a condição em "obesidade clínica", caracterizada por uma deterioração evidente no funcionamento dos órgãos e maior risco de mortalidade, e "obesidade pré-clínica", em que o organismo mantém as suas funções de forma estável.

Porque é que o IMC pode não ser suficiente?

A investigação foi coordenada pelo King's College de Londres e contou com a participação de cientistas de vários centros de investigação de diferentes países e os resultados do trabalho foram publicados na quarta-feira na revista Nature.

Segundo os investigadores, a nova definição diagnóstica de obesidade deve ir além do IMC para identificar diferenças na saúde e no prognóstico, incluindo o risco de mortalidade.

A proposta avalia o modelo de diagnóstico sugerido por uma comissão da Lancet Diabetes and Endocrinology em 2025, visando abordar a preocupação global de que a dependência exclusiva do IMC possa estar a conduzir a diagnósticos incorretos em milhões de pessoas.

Os cientistas concluíram que este índice não reflete com precisão a quantidade nem a distribuição da gordura corporal de um indivíduo, fatores que influenciam significativamente os riscos para a saúde.

Além disso, o IMC não mede os efeitos no funcionamento dos órgãos, sendo impossível distinguir, através dele, entre um estado de doença e um de saúde.

Como se deve avaliar a obesidade?

O modelo proposto é constituído por duas etapas: a primeira passa por complementar o IMC com medidas como a circunferência da cintura e a relação cintura-estatura, de forma a confirmar o excesso de gordura corporal.

Os investigadores analisaram dados de saúde de 844.108 adultos na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Espanha, comparando a classificação baseada no IMC com a nova estrutura de diagnóstico.

Para distinguir a disfunção orgânica atribuível à obesidade de condições decorrentes de outras causas, o estudo utilizou um método estatístico que teve em conta o risco basal de disfunção orgânica em pessoas sem obesidade.

O IMC pode não detetar casos de obesidade

Ao incorporar as medidas da cintura nas avaliações do IMC, os investigadores observaram que este índice, isoladamente, classificava a obesidade de forma errada em ambos os sentidos, pois não detetava a gordura corporal característica da obesidade em até 8,6% dos participantes e, inversamente, classificava de forma inadequada até 3,1% das pessoas como obesas, em todos os grupos estudados.

A obesidade esteve associada a um maior risco de morte apenas quando identificada através das medidas da cintura combinadas com o IMC, e não quando se utilizava apenas este índice, segundo revela o resumo disponibilizado pelo King's College.

Obesidade clínica e pré-clínica: quais são as diferenças?

Os dados revelam, ainda, que a obesidade clínica representou entre 23% e 31% de todos os casos de obesidade, apresentou uma prevalência geral na população de 5,6% a 10,9% e esteve associada a um risco de morte substancialmente mais elevado.

Por outro lado, a obesidade pré-clínica acarretou apenas um aumento moderado do risco.

A maioria das pessoas com obesidade pré-clínica, entre 77% e 91%, dependendo do grupo estudado, não evoluiu para obesidade clínica num período de dez anos.