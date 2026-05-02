IMI: O que influencia o valor a pagar?

IMI: Saiba quais os municípios que baixaram as taxas para este ano

Quem tem direito à isenção sobre o IMI?

O IMI é um dos encargos fixos mais relevantes para quem tem casa. É pago todos os anos e pode variar bastante, mesmo entre imóveis semelhantes.

Este imposto resulta de duas variáveis principais: o valor fiscal do imóvel e a taxa definida pelo município. No entanto, por trás destes dois elementos existem vários fatores que influenciam diretamente o montante final do IMI. Perceber esta lógica é essencial para validar o valor e evitar pagar mais do que o devido.

O VPT é ponto de partida

Tudo começa no chamado Valor Patrimonial Tributário (VPT). Este valor não corresponde ao preço de mercado da casa, mas sim a uma avaliação feita pela Autoridade Tributária com base em critérios legais.

O VPT é calculado através de uma fórmula que combina vários coeficientes. Entre os principais fatores estão:

Valor base de construção definido por lei

Área do imóvel, incluindo anexos

Tipo de utilização (habitação, comércio ou serviços)

Localização

Qualidade e conforto

Idade do imóvel

Cada um destes elementos pode fazer subir ou descer o valor fiscal e, consequentemente, o imposto a pagar.

Área e localização: Os fatores com maior impacto

Entre todos os critérios, há dois que tendem a pesar mais no cálculo do IMI: a área e a localização.

A área entra diretamente na conta. Quanto maior for o imóvel, maior será o VPT. Mas não conta apenas a área habitável. Garagens, arrecadações, varandas ou terrenos também são considerados, ainda que com ponderações diferentes.

Já a localização reflete o valor da zona. A proximidade a transportes, escolas, comércio ou serviços influencia o coeficiente aplicado. Por isso, uma casa no centro da cidade pode pagar mais IMI do que outra semelhante numa zona periférica.

A taxa do município também faz a diferença

Depois de apurado o VPT, entra a segunda variável: a taxa de IMI definida pela câmara municipal.

Nos prédios urbanos, esta taxa varia entre 0,3% e 0,45%, podendo chegar a 0,5% em casos excecionais. Já os prédios rústicos pagam 0,8%.

Isto significa que dois imóveis com o mesmo valor patrimonial podem pagar montantes diferentes se estiverem em municípios distintos.

Descontos e isenções podem reduzir o imposto

O valor final do IMI nem sempre corresponde ao resultado direto da fórmula. Existem benefícios que podem reduzir ou eliminar o imposto.

Um dos mais comuns é o IMI familiar. A autarquia pode ou não aplicar descontos fixos consoante o número de dependentes:

30 euros com um filho;

70 euros com dois;

140 euros com três ou mais.

Além disso, há isenções temporárias para quem compra casa para habitação própria e permanente, e isenções permanentes para famílias com baixos rendimentos.

O IMI pode mudar todos os anos

Mesmo que o imóvel não sofra alterações, o valor do IMI pode variar ao longo do tempo.

As principais razões são:

Alterações na taxa municipal

Atualizações automáticas do VPT

Reavaliações do imóvel

Obras ou melhorias realizadas

Por outro lado, o envelhecimento do imóvel pode reduzir o imposto, através do coeficiente de idade.

Assim, é fundamentar simular o valor deste imposto todos os anos. Para facilitar o processo, pode recorrer ao simulador de IMI do Doutor Finanças.