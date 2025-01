IMI: Saiba quais os municípios que baixaram as taxas para este ano

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), é cobrado aos contribuintes que são proprietários de uma casa e é uma das grandes receitas das Câmaras Municipais. Entre os 308 municípios que existem em Portugal, 42 decidiram baixar o IMI em 2025. Só duas Câmaras Municipais é que vão aumentar este imposto.

Saiba se o seu município faz parte da lista que alterou os valores a cobrar de IMI aos seus munícipes.

Quais são os 42 municípios que vão baixar o IMI em 2025?

O ano de 2025 começa com boas notícias para os proprietários de uma habitação própria e permanente que vivem em determinados municípios. Afinal, estes contribuintes vão sentir na sua carteira a descida do Imposto Municipal sobre Imóveis.

No entanto, esta descida só será sentida, caso viva num dos 42 municípios seguintes:

Alcanena;

Alcochete;

Alijó;

Alpiarça;

Arruda dos Vinhos;

Borba;

Cadaval;

Caminha;

Cascais;

Castro Marim;

Celorico da Beira;

Coruche;

Elvas;

Espinho;

Faro;

Fornos de Algodres;

Golegã;

Gondomar;

Ílhavo;

Loures;

Maia;

Matosinhos;

Montijo;

Mourão;

Odivelas;

Oliveira do Hospital;

Ovar;

Palmela;

Portalegre;

Portimão;

Santiago do Cacém;

Santarém;

Seia;

Seixal;

Sobral de Monte Agraço;

Sousel;

Trofa;

Valongo;

Vila Nova de Famalicão;

Vila Nova de Poiares;

Vila Real de Santo António;

Vizela.

Embora esta seja uma boa notícia para todos os proprietários de habitações próprias e permanentes destas autarquias, é relevante destacar a redução do IMI em Vila Real de Santo António. Esta autarquia era a única que aplicava uma taxa de 0,5%. Contudo, em 2025, decidiu descer a taxa de IMI para 0,45%.

E quais são as duas Câmaras Municipais que vão subir este imposto?

O aumento das taxas do IMI em 2025 verifica-se nas autarquias de Torre de Moncorvo e Évora. A taxa a aplicar aos munícipes da Torre de Moncorvo passa de 0,3% para 0,45%. Quanto à Câmara Municipal de Évora, a taxa sobe de 0,38% para 0,39%.

Estas são as Câmaras que anunciaram alterações nas taxas. Há também municípios que decidiram alterar as condições de desconto por dependentes, com a maioria das alterações a implicar mais benefícios para os contribuintes.

Se é proprietário e imposto a liquidar informe-se como deve pagar o IMI em 2025.