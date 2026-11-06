Chegou a Portugal e teve de viver numa casa velha com humidade. Com as próprias mãos está a transformá-la num lar de sonho

Há dois anos, Tânia atravessou a porta de uma casa que a maioria das pessoas provavelmente nem consideraria comprar. O imóvel, localizado numa pequena aldeia portuguesa, estava degradado e tinha sinais de abandono por todo o lado. Segundo a própria, durante os 20 anos anteriores apenas aranhas e outros insetos haviam habitado aquelas divisões. Ainda assim, viu ali potencial para começar uma nova vida.

A história foi partilhada pela autora da página de Instagram «Fala-me de Portugal», seguida por mais de 129 mil pessoas, onde conta a experiência de viver em PortugalMas, para perceber tudo o que aconteceu nestes dois anos, é preciso voltar ao início.

Uma casa sem conforto e uma obra que começou do zero

Quando se mudou para a nova casa, Tânia nunca tinha feito obras. Os primeiros dias foram dedicados às tarefas mais básicas: remover teias de aranha, limpar anos de pó acumulado e criar condições mínimas para conseguir dormir no interior do imóvel.

As dificuldades surgiam a cada passo. A casa de banho precisava de reparações urgentes e a privacidade era reduzida. A única ferramenta que tinha era uma lixadora e, durante mais de um ano, nem sequer tinha carro para se deslocar facilmente às lojas de materiais de construção. O dia-a-dia era feito de improvisos constantes.

Tomar banho, por exemplo, exigia criatividade. Sem água quente instalada, recorria a uma chaleira, um balde e um chuveiro de campismo. Quando os vizinhos descobriram a situação, ofereceram-lhe imediatamente ajuda e permitiram que utilizasse os seus próprios duches. Um gesto que a marcou desde os primeiros tempos na aldeia.

Também a lavandaria e os eletrodomésticos ficaram para mais tarde. A máquina de lavar roupa só chegou depois de concluídas algumas obras na casa de banho e, durante os primeiros seis meses, Tânia viveu sem frigorífico. Apesar disso, o pior ainda estava para vir.

As infiltrações que quase a fizeram perder a esperança

Com a chegada das primeiras chuvas, começaram os problemas no telhado. Primeiro surgiu uma infiltração. Depois outra. E mais outra. Em determinada altura, a água escorria diretamente para o quarto, obrigando-a a dormir ao som constante das gotas a cair dentro de casa.

Resolver a situação não foi simples. Encontrar profissionais disponíveis revelou-se uma tarefa muito mais difícil do que imaginava. Depois de inúmeros contactos sem sucesso, foi uma vizinha que acabou por aparecer à sua porta com alguém capaz de fazer uma intervenção temporária. A solução definitiva, contudo, teria de esperar vários meses.

Foi apenas em novembro que as obras avançaram verdadeiramente. Nesse dia, enquanto observava os trabalhos no telhado, os vizinhos convidaram-na para beber café na varanda. O momento ficou-lhe na memória porque representava muito mais do que uma simples reparação. Significava que começava finalmente a sentir-se integrada naquela comunidade.

Depois da instalação de novas caleiras e da recuperação da cobertura, a casa deixou de sofrer com as infiltrações. Pela primeira vez, Tânia teve a sensação de que estava finalmente a ganhar terreno após meses de dificuldades.

Aprender uma profissão sem nunca o ter planeado

Superados os problemas mais urgentes, chegou a altura de recuperar janelas, renovar a instalação elétrica e transformar os interiores. Foi nessa fase que Tânia começou a aprender competências que nunca imaginou adquirir.

Conta que um restaurador oriundo de São Petersburgo lhe ensinou técnicas de recuperação de madeira. Mais tarde, durante os trabalhos elétricos, encontrou um profissional disposto a ensiná-la no terreno. Em vez de a afastar ou de lhe dizer que aquele trabalho não era para mulheres, foi-lhe explicando cada tarefa e permitindo que participasse em todo o processo.

Aos poucos, aprendeu a demolir paredes, nivelar superfícies, instalar tomadas e realizar diversos acabamentos. O que começou como necessidade acabou por se transformar numa importante fonte de autonomia.

Mas nem tudo correu bem. Um dos profissionais contratados para uma obra prometeu concluí-la num mês, deixou o trabalho incompleto e desapareceu. Ao mesmo tempo, o orçamento chegou ao fim e a remodelação teve de ser interrompida. Durante mais de um ano, uma parte da casa ficou por concluir.

Segundo Tânia, essa foi a fase mais difícil de todo o processo. No entanto, foi também o momento que a obrigou a ganhar confiança e a assumir cada vez mais tarefas sozinha. Divisão após divisão, foi terminando a casa ao seu próprio ritmo, até conseguir criar os espaços com que tinha sonhado.

A maior descoberta não aconteceu dentro de casa

Nestes dois anos, a transformação da habitação foi evidente. As divisões mudaram de aspeto, os problemas estruturais desapareceram e o exterior ganhou uma nova vida. Ainda assim, quando olha para trás, Tânia acredita que a maior conquista não tem relação com paredes, telhados ou janelas.

Os vizinhos passaram a fazer parte da sua rotina diária. Participou em atividades da filarmónica local, integrou um grupo etnográfico, ajudou a organizar as festas de São João e chegou mesmo a ser convidada para uma reunião na Câmara Municipal para discutir projetos ligados ao desenvolvimento da região.

Para alguém que chegou a Portugal vinda da Rússia, a experiência continua a surpreendê-la. O que mais recorda é a disponibilidade das pessoas

para ajudar. Desde os primeiros dias ouviu repetidamente a mesma frase: "Se precisares de alguma coisa, a minha porta está aqui".

Dois anos depois, é ela própria quem a repete aos novos vizinhos.