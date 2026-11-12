"Um dia, conduzi de Espanha até Portugal. E nunca mais voltei". A história de um estrangeiro que encontrou no nosso país uma casa para sempre

Há quem escolha Portugal pelas praias, pelo clima ou pela gastronomia. E há quem chegue quase por acaso, sem intenção de ficar, mas acabe por encontrar no país um lugar a que gosta de chamar casa. É o caso de um cidadão finlandês que partilhou no Instagram um testemunho sobre a sua ligação a Portugal e a forma inesperada como acabou por criar raízes.

A história começou numa viagem de Espanha para Portugal. Tinha comprado uma carrinha, não tinha grandes planos e acreditava que o país seria apenas mais uma paragem antes de seguir viagem para outro destino. Mas, como conta na publicação, «um dia, conduzi de Espanha até Portugal. Na verdade, nunca mais cheguei a partir».

O início, porém, esteve longe de ser idílico. Pouco depois de chegar, alguém assaltou-lhe a carrinha. Seguiram-se os desafios burocráticos habituais de quem se instala num país estrangeiro: registar o veículo, tratar de documentos, marcar atendimentos e enfrentar longos períodos de espera.

«Houve momentos em que questionei verdadeiramente porque tinha escolhido ficar», admite.

Um café, uma tasca e vizinhos que fazem a diferença

Com o passar do tempo, a experiência começou a mudar. E não foram necessariamente as grandes paisagens ou os lugares turísticos que o fizeram apaixonar-se por Portugal, mas antes os pequenos gestos do quotidiano.

No café que frequentava, os funcionários começaram a reconhecê-lo. Primeiro, ensinaram-lhe a beber café à portuguesa; mais tarde, já sabiam como gostava de o tomar.

Na tasca, quando passava alguns dias sem aparecer, alguém perguntava por ele. Os vizinhos começaram a parar para conversar e o futebol passou a fazer parte da sua rotina.

«Uma cerveja transformava-se em três, uma conversa transformava-se numa noite inteira e, de repente, tinha à minha volta pessoas que conseguiam tornar especial uma terça-feira perfeitamente normal», relata.

Foram estas relações aparentemente simples que começaram a transformar a sua experiência. Deixou de ser apenas alguém que estava de passagem para se tornar parte da comunidade onde vivia.

Tentou sair de Portugal, mas acabou sempre por regressar

Apesar da ligação que foi construindo ao país, o finlandês conta que tentou partir várias vezes.

Todos os anos viajava para outros países, descobria novos destinos e questionava-se se o próximo capítulo da sua vida não estaria noutro lugar.

Mas o resultado era sempre o mesmo: acabava por regressar a Portugal.

E faz questão de esclarecer que não é por considerar o país perfeito ou por acreditar que tudo seja mais fácil por cá.

«Não porque Portugal seja perfeito. Não porque tudo seja mais fácil aqui», escreve, explicando que foram os rostos familiares, as refeições partilhadas e as conversas que se prolongavam noite dentro que fizeram a diferença.

«Este lugar deixou de ser apenas o sítio onde vivia e começou a ser o lugar a que sentia pertencer», resume.

«Acho que encontrei aquilo que procurava»

A reflexão termina com uma frase que sintetiza toda a experiência e a ligação inesperada que desenvolveu com Portugal.

«Entrei em Portugal ao volante, sem saber bem o que procurava. Acho que, mesmo assim, acabei por encontrar aquilo que procurava.»

O testemunho é um elogio à hospitalidade, à proximidade e ao sentido de comunidade que encontrou no país. Uma história que mostra como, por vezes, não são os grandes acontecimentos que nos fazem escolher um lugar para viver, mas os pequenos gestos, as pessoas que passam a conhecer-nos e a sensação de que fazemos parte de alguma coisa.

Para este finlandês, Portugal começou por ser apenas uma paragem numa viagem. Acabou por se transformar num lugar ao qual, mesmo depois de conhecer outros países, continua a querer regressar.