Nem só o preço faz uma casa. Esta é a fatura a pagar por um imóvel

Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Quer comprar uma casa? Saber quanto pode custar adquirir um imóvel vai muito além do preço da casa. E é preciso não esquecer que, se vai comprar recorrendo a um crédito habitação, o banco não financia o valor total.

De acordo com as regras do Banco de Portugal, o limite máximo de financiamento é 90% do valor da avaliação ou do valor de aquisição (considera-se sempre o mais baixo dos dois). Por isso, é necessário dispor de pelo menos 10% a 20% em capitais próprios para a entrada.

Ou seja, se precisa de recorrer a um crédito habitação para comprar um imóvel (para habitação própria permanente) com o valor de 250.000 euros, no máximo, uma instituição de crédito pode conceder-lhe um financiamento de 225.000 euros. Isto significa que precisa de 25.000 euros só para cobrir o valor não financiado pelo banco.

No entanto, o cenário muda, caso se trate de uma segunda habitação. Segundo o Banco de Portugal, neste tipo de aquisição, as instituições de crédito podem, no máximo, financiar até 80% do valor de avaliação ou de aquisição (consoante o que for mais baixo). Por isso, se o imóvel tiver um custo de 250.000 euros, na melhor das hipóteses, consegue um financiamento de 200.000 euros, tendo de possuir 50.000 euros em capitais próprios para avançar com a compra.

Tendo em conta estes limites, é fundamental que avalie que casa pode comprar, antes de dar os primeiros passos no processo.

Impostos alargam fatura final

Mas o valor da entrada é apenas uma parte da equação. Ao comprar um imóvel, terá de contar também com o pagamento de impostos obrigatórios: o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e o Imposto do Selo.

O IMT varia consoante o valor de aquisição do imóvel ou valor patrimonial tributário (é considerado mais alto), a taxa a aplicar (de 2 a 8%), a sua localização e a sua finalidade, podendo existir casos em que está isento do pagamento deste imposto. Já no que respeita ao Imposto do Selo, o Estado cobra 0,8% do valor do imóvel.

Outros custos

Embora o valor não financiado pelo banco e os custos associados ao IMT e Imposto do Selo representem os encargos mais elevados na compra de imóvel, existem outras despesas que tem de suportar. É o caso de comissões e Imposto do Selo do crédito habitação, registos e escritura.

Ao fazer estas contas, saberá exatamente de quanto precisa para comprar um imóvel, seja para viver, passar férias ou investir. E este é um passo fundamental antes de iniciar o processo de compra.