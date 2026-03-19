Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

"Dos mais originais do mundo": imprensa espanhola elogia este camping português situado numa "ilha paradisíaca"

Espanhóis estão cada vez mais rendidos às maravilhas portuguesas. Exemplo disso é este artigo sobre um local que, até para os portugueses, é pouco conhecido
IOL
Hoje às 10:36
Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo

A imprensa espanhola voltou a destacar um destino português, apontando-o como “um dos campings mais originais do mundo” e situado numa verdadeira “ilha paradisíaca”. Segundo a edição espanhola do Huffington Post, “as praias desta ilha oferecem paisagens espetaculares, com extensos areais brancos e águas de um azul invejável”.

O destino em questão é a ilha da Armona, localizada a apenas 15 minutos de barco da cidade de Olhão, no Algarve. Sem carros, a ilha proporciona uma experiência única e preservada, com pequenas casas ao longo das ruas e poucos bares e restaurantes. De acordo com o artigo, “passar o dia na praia torna-se um dos planos mais comuns na Armona”, um local que o IOL já tinha considerado 'as Maldivas portuguesas'.

Para os fãs de campismo e contacto com a natureza, a Armona oferece um camping que chamou a atenção pelos espanhóis por ser verdadeiramente “único”. O local está inserido num parque natural, a cerca de 200 metros da praia, com alojamentos equipados com Wi-Fi, áreas para churrasco e um parque infantil. O site espanhol destacou ainda um vídeo do parque da Orbitur, mostrando todas as facilidades do espaço.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo
Cidade portuguesa ganha destaque na imprensa britânica: uma semana de férias por menos de 400 euros
Praias de sonho e uma cultura vibrante: este destino é adorado por quem lá vai e fica a poucas horas de Portugal
Não é Ibiza nem Maiorca: este paraíso fica mesmo aqui ao lado
Praia ou piscina? Este oásis fica em Portugal e junta os dois num só sítio
Praias de sonho e uma cultura vibrante: este destino é adorado por quem lá vai e fica a poucas horas de Portugal
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
tvi
00:02:06
Secret Story
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
tvi
00:07:51
Secret Story
Tiago arrasa Sara: «Agora já não dá jeito...»
tvi
00:02:40
Secret Story
Ao rubro: Eva descarrega em Ariana e acaba a berrar com a concorrente
tvi
Destaques IOL
Dicas
GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades
Viagens
Parece Bali mas fica no nosso país: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão
Saude
Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas
História
Era casado mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Mais Lidas
Obito
Morreu Silvino, antigo internacional português e adjunto de Mourinho
maisfutebol
Ana
Sem roupa no meio da natureza. A partilha ousada que Ana fez antes de entrar no Secret Story 10
Guerra
Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão
cnn
Atualidade
Atenção: preço do gasóleo vai subir mais 20 cêntimos a partir de segunda-feira
away
Internacional
Ator Chuck Norris hospitalizado de urgência no Havai
maisfutebol
Barcelona
Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha
cnn