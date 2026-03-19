"Dos mais originais do mundo": imprensa espanhola elogia este camping português situado numa "ilha paradisíaca"

Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo

A imprensa espanhola voltou a destacar um destino português, apontando-o como “um dos campings mais originais do mundo” e situado numa verdadeira “ilha paradisíaca”. Segundo a edição espanhola do Huffington Post, “as praias desta ilha oferecem paisagens espetaculares, com extensos areais brancos e águas de um azul invejável”.

O destino em questão é a ilha da Armona, localizada a apenas 15 minutos de barco da cidade de Olhão, no Algarve. Sem carros, a ilha proporciona uma experiência única e preservada, com pequenas casas ao longo das ruas e poucos bares e restaurantes. De acordo com o artigo, “passar o dia na praia torna-se um dos planos mais comuns na Armona”, um local que o IOL já tinha considerado 'as Maldivas portuguesas'.

Para os fãs de campismo e contacto com a natureza, a Armona oferece um camping que chamou a atenção pelos espanhóis por ser verdadeiramente “único”. O local está inserido num parque natural, a cerca de 200 metros da praia, com alojamentos equipados com Wi-Fi, áreas para churrasco e um parque infantil. O site espanhol destacou ainda um vídeo do parque da Orbitur, mostrando todas as facilidades do espaço.