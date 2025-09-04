Facebook Instagram
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses

A imprensa espanhola destacou os mercados tradicionais portugueses como novo destino de eleição para os extremenhos, que atravessam a fronteira em busca de produtos autênticos e experiências culturais
IOL
Há 1h e 36min
Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios

Depois das praias portuguesas conquistarem turistas espanhóis durante o verão, há agora outro motivo que está a levar cada vez mais visitantes da Extremadura até Portugal: os mercados tradicionais.

O destaque foi dado pelo jornal espanhol Hoy, que realça a proximidade entre o Alentejo e a Extremadura, aliada à diversidade cultural e gastronómica do país vizinho, como razões para que muitos pacenses atravessem a fronteira em busca de produtos únicos.

Segundo a publicação, de Portalegre a Elvas, passando por Estremoz e La Esperança, os mercados ao ar livre são uma paragem obrigatória para quem visita a região da Raia.

Percorra a galeria acima e fica a saber onde ficam os Mercados Tradicionais.

