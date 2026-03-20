“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola

É mais barato do que a Disneyland e fica perto de nós: este parque temático é ideal para todas as famílias

A imprensa internacional tem olhado cada vez mais para destinos portugueses menos conhecidos, e os jornalistas espanhóis têm dado destaque a locais que até muitos portugueses desconhecem.

Desta vez, a praia fluvial das Azenhas d’El Rei, no Alandroal, foi apontada como um dos tesouros escondidos de Portugal. Num artigo publicado pelo site espanhol El Confidencial, este espaço é descrito como “um verdadeiro oásis para quem procura escapar ao calor, especialmente nos meses de verão”.

O site sublinha que a praia, inaugurada há alguns anos, “não parou de receber elogios” e destaca a sua Bandeira Azul, símbolo da qualidade ambiental excecional.

Considerada um “ótimo refúgio para famílias”, a publicação espanhola realça que os acessos são adaptados para carrinhos de bebé e pessoas com mobilidade reduzida, com passadeiras de madeira que conduzem à areia fina ou à relva. A praia dispõe ainda de salva-vidas, restaurante com esplanada, chuveiros e áreas de piquenique, garantindo um dia completo para os visitantes.

Percorra a galeria acima para ver como é a praia.