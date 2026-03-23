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Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"

Imprensa espanhola destaca este destino português como “um paraíso de águas azul-turquesa"
IOL
Há 3h e 3min
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A imprensa espanhola ficou encantada com um pequeno tesouro português: o Ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores. A revista Viajar descreveu este cantinho do Atlântico como “um paraíso de águas azul-turquesa no interior de uma cratera vulcânica” e considera-o “uma das paisagens mais singulares da Europa”.

Localizado a apenas um quilómetro da costa sul da ilha de São Miguel, o ilhéu tem forma quase perfeitamente circular, fruto de uma erupção submarina que ocorreu há cerca de 4 mil anos. A abertura que liga a lagoa ao oceano permite a constante renovação da água, criando um verdadeiro ecossistema marinho equilibrado. Segundo a Viajar, “a imagem aérea do ilhéu, com o seu anel verde rodeando águas tranquilas, tornou-o num dos locais mais reconhecíveis do arquipélago e num destino obrigatório para qualquer viajante”.

O ilhéu é um espaço protegido, integrado no Parque Natural da Ilha de São Miguel, e o acesso é regulado mediante quotas diárias, apenas sendo possível em embarcações autorizadas a partir da localidade de Vila Franca do Campo. Além do banho nas suas águas cristalinas, os visitantes podem desfrutar de atividades como canoagem, snorkel, mergulho, kayak ou passeios de barco para observação de baleias e golfinhos.

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A revista espanhola também destaca o caráter preservado da área: “A riqueza natural do ilhéu é impressionante, tanto na biodiversidade marinha como na presença de aves que nidificam neste ambiente protegido. É uma verdadeira piscina natural onde todos podem dar um mergulho com segurança”.

Combinando rocha vulcânica, vegetação atlântica e o intenso azul do mar, o Ilhéu de Vila Franca do Campo tornou-se não apenas um cartão-postal dos Açores, mas também um destino reconhecido internacionalmente pela sua beleza única.

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