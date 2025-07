Imprensa internacional destaca micro hotel português com um dos sete melhores da Europa

Destacado recentemente pelo site internacional CN Traveller, o 1905 Zino’s Palace, localizado na vila de Ponta do Sol, na Madeira, foi reconhecido como um dos sete melhores micro hotéis da Europa.

Situado numa encosta com vista para o Atlântico, rodeado por plantações de banana e integrado numa das zonas mais tranquilas da ilha, o 1905 Zino’s Palace é descrito como um verdadeiro palácio cor-de-rosa, com apenas nove quartos. Este boutique hotel, outrora residência da família Zino e mais tarde uma escola, mantém o espírito acolhedor de uma antiga casa senhorial, agora renovada com um toque contemporâneo e romântico.

Os quartos, decorados em tons suaves como rosas, verdes e azuis, oferecem uma vista arrebatadora sobre o mar e as montanhas. No exterior, destaca-se o amplo terraço com chão em calçada portuguesa e uma elegante piscina com azulejos vermelhos, perfeita para relaxar sob o sol madeirense.

A publicação internacional sublinha ainda o ambiente sereno da vila de Ponta do Sol, onde os hóspedes podem descer até à praia por caminhos sinuosos ou, em poucos minutos de carro, chegar ao centro do Funchal para aproveitar a vida noturna da capital.

Combinando história, charme, exclusividade e natureza, o 1905 Zino’s Palace é agora apontado como um dos segredos mais bem guardados da hotelaria europeia e Portugal, uma vez mais, está em destaque no mapa dos destinos de excelência.