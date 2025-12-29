Facebook Instagram
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer

Imprensa francesa destacou 27 aldeias portuguesas, elogiando as “paisagens espetaculares” e o projeto que as recuperou, tornando-as referência de turismo e património
Hoje às 11:15
Portugal continua a conquistar a atenção da imprensa internacional e, desta vez, um dos mais prestigiados jornais franceses, Le Monde, dedicou um destaque especial a um conjunto de destinos nacionais que combinam património, natureza e autenticidade, elogiando aquilo a que chama “paisagens espetaculares” no coração do país.

Partilhado numa publicação do Instagram, a imprensa aponta o interior de Portugal como um exemplo de recuperação bem-sucedida do território, dando especial atenção às Aldeias do Xisto. Descritas como “aldeias de montanha com casas de pedra coloridas e restauradas”, estas localidades impressionam pelas vistas e pela forma como a arquitetura se integra na paisagem envolvente.

A imprensa recorda que o projeto teve início em 2001, quando o Estado português lançou o programa Aldeias do Xisto para “devolver vida aos povoados abandonados do centro do país e permitir que os habitantes vivessem das suas atividades”. Ao todo, 27 aldeias foram recuperadas, respeitando a arquitetura vernacular e recorrendo a materiais tradicionais como o xisto, o carvalho e o castanheiro.

Outro dos aspetos sublinhados pelo Le Monde é a luz singular destas aldeias. “Por tempo bonito, o vermelho do xisto cintila ao sol; sob a chuva, predominam os tons cinzento-acastanhados”, escreve o jornal, destacando ainda “a forma surpreendente como a pedra se funde na natureza, criando um verdadeiro jogo de ilusão de ótica com a vegetação”.

Para explorar esta região de relevo acidentado, quase como uma montanha-russa, a imprensa recomenda a bicicleta todo-o-terreno elétrica, considerada “a melhor companheira” para descobrir a serra. 

