Imprensa internacional coloca três resorts portugueses entre os melhores do mundo

Três resorts portugueses voltam a colocar Portugal no mapa do turismo de luxo, ao serem distinguidos pela revista Condé Nast Traveller entre os melhores do mundo
IOL
Há 4 min
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional

Portugal volta a a ganhar destaque, desta vez, pela prestigiada revista Condé Nast Traveller, que incluiu três resorts portugueses na lista dos Melhores Resorts do Mundo dos Readers’ Choice Awards 2025.

Entre centenas de destinos de sonho espalhados pelo planeta, o Vila Vita Parc, no Algarve, conquistou um lugar de destaque ao surgir em 8.º lugar, com uma pontuação impressionante de 96,79. Também no Algarve, o Quinta do Lago Resort alcançou o 18.º lugar, com 94,17 pontos, enquanto o Saccharum, na Madeira, fechou o top português na 25.ª posição, com 91,71 pontos.

Os Readers’ Choice Awards da Condé Nast Traveller são considerados um dos reconhecimentos mais importantes da indústria do turismo e resultam da votação de milhares de leitores da publicação, que avaliam experiências em todo o mundo.

A revista destacou ainda a importância da localização e autenticidade dos resorts como fatores-chave para a experiência dos viajantes, elogiando as paisagens únicas, o serviço de excelência e o equilíbrio entre luxo e natureza que Portugal oferece.

Mais uma vez, o país confirma-se como um dos destinos de luxo mais desejados da Europa, onde o charme natural e a hospitalidade se unem num cenário digno dos melhores prémios internacionais.

