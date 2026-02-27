Facebook Instagram
Dicas

Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas

Imprensa internacional destaca Portugal como o destino ideal para a reforma
IOL
Há 2h e 47min
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer

Portugal continua a conquistar o mundo. Desta vez, é o World Atlas, uma das mais reconhecidas publicações internacionais de geografia e viagem, a destacar o país como um dos destinos mais atrativos do planeta para quem procura reformar-se com qualidade de vida, segurança e custo de vida acessível.

Na publicação feita, Portugal «surpreende pela diversidade que concentra num país relativamente pequeno» e os exemplos não faltam, desde vilas alentejanas construídas em mármore branco até refúgios serranos no Algarve, passando pelas dramáticas paisagens atlânticas da Costa de Prata e pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

O que torna Portugal tão especial aos olhos da imprensa internacional é precisamente a sua capacidade de oferecer realidades completamente diferentes num território relativamente pequeno. O World Atlas destaca que «quer prefira ondas imponentes ou baías abrigadas, castelos no topo de colinas ou centros históricos classificados pela UNESCO, existe uma versão de Portugal capaz de corresponder a praticamente qualquer visão de reforma». A isto soma-se um custo de vida que a publicação descreve como «entre os mais baixos da Europa Ocidental».

O resultado é uma lista de onze localidades que melhor representam essa diversidade que pode ver na galeria acima.

RELACIONADOS
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer
Imprensa internacional coloca três resorts portugueses entre os melhores do mundo
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional
Imprensa internacional continua a destacar piscina natural portuguesa que está encerrada por falta de segurança
Imprensa internacional continua a destacar piscina natural portuguesa que está encerrada por falta de segurança
Mais Vistos
00:02:20
Secret Story
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
tvi
00:02:25
Secret Story
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
tvi
00:02:22
Secret Story
«És tu?»: Norberto desconfia que Pedro mudou de género
tvi
00:11:48
Secret Story
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
tvi
Destaques IOL
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Mais Lidas
Bobby J. Brown
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
Famosos
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
selfie
Benfica
OFICIAL: Benfica expulsa cinco sócios por atos de racismo
maisfutebol
Sara
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Joana D'Arc
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Famosos
"Só Deus sabe": Marta Cardoso fala sobre profissão de risco do filho!
selfie