Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas

Portugal continua a conquistar o mundo. Desta vez, é o World Atlas, uma das mais reconhecidas publicações internacionais de geografia e viagem, a destacar o país como um dos destinos mais atrativos do planeta para quem procura reformar-se com qualidade de vida, segurança e custo de vida acessível.

Na publicação feita, Portugal «surpreende pela diversidade que concentra num país relativamente pequeno» e os exemplos não faltam, desde vilas alentejanas construídas em mármore branco até refúgios serranos no Algarve, passando pelas dramáticas paisagens atlânticas da Costa de Prata e pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

O que torna Portugal tão especial aos olhos da imprensa internacional é precisamente a sua capacidade de oferecer realidades completamente diferentes num território relativamente pequeno. O World Atlas destaca que «quer prefira ondas imponentes ou baías abrigadas, castelos no topo de colinas ou centros históricos classificados pela UNESCO, existe uma versão de Portugal capaz de corresponder a praticamente qualquer visão de reforma». A isto soma-se um custo de vida que a publicação descreve como «entre os mais baixos da Europa Ocidental».

O resultado é uma lista de onze localidades que melhor representam essa diversidade que pode ver na galeria acima.