Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento

Esta cidade portuguesa foi eleita pela Travel + Leisure como o melhor destino do mundo para visitar depois de um fim de relacionamento
IOL
Há 1h e 34min
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas

Um fim de relacionamento pode ser o pretexto ideal para mudar de cenário e começar de novo. Pelo menos é isso que defende a imprensa internacional Travel + Leisure, que destacou uma cidade portuguesa como o melhor destino do mundo para visitar depois de um desgosto amoroso.

A distinção surge na sequência de um estudo da empresa Nomad eSIM, analisado pela publicação internacional, que avaliou vários destinos com base em critérios como segurança, acessibilidade financeira, oferta de spas, vida noturna, museus e atrações naturais.

No topo do ranking aparece o Porto, com uma pontuação global de 70,6%. “No topo da nossa lista, com uma impressionante pontuação global de 70,6%, o Porto combina segurança excecional com vistas deslumbrantes sobre o rio Douro”, escreve a revista.

A Travel + Leisure destaca ainda as classificações elevadas da cidade na vida noturna (86/100), museus (88/100) e acesso à natureza (85/100), sublinhando que o destino oferece “a combinação perfeita: enriquecimento cultural durante o dia, provas de vinho ao final da tarde e noites animadas para descontrair e divertir-se”.

Para além disso, a publicação refere a “abundância de locais de wellness”, que permite dedicar tempo ao autocuidado, um fator considerado essencial para quem procura recuperar emocionalmente.

No ranking destacam também Osaka, no Japão, e Lisboa, mas foi a cidade do Porto que conquistou o primeiro lugar, reforçando o reconhecimento internacional de Portugal como destino de eleição, mesmo nos momentos de recomeço.

