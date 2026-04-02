Um refúgio de luxo no Algarve que está a impressionar a imprensa internacional

Imprensa internacional elegeu Portugal como um dos melhores destinos do mundo para se reformar

Nem Lisboa nem Porto: estes 5 destinos portugueses foram elogiados pela imprensa internacional

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Portugal continua a somar elogios além-fronteiras, mas desta vez o foco não está em Lisboa nem no Porto. A imprensa internacional Travel Off Path destacou cinco destinos menos conhecidos no País.

“Se procura um Portugal autêntico, mais calmo e genuinamente local, talvez seja melhor deixar de lado os destinos mais óbvios”, escreve a revista. Apesar da dimensão reduzida do território, a imprensa sublinha a diversidade nacional: “Portugal pode ser pequeno, mas está repleto de maravilhas naturais e construídas que facilmente escapam a quem fica apenas pelos locais mais turísticos.”

Percorra a galeria acima e saiba quais as regiões foram destacadas.