"Recebeu a pontuação mais alta": imprensa internacional destaca esta sardinha em lata portuguesa como a melhor do mercado

A gastronomia portuguesa, rica em tradição e sabores autênticos, continua a ser a preferida de muitos lá fora. Do peixe fresco às conservas, há produtos que fazem parte da identidade do país e que atravessam gerações, como é o caso das sardinhas, um verdadeiro símbolo nacional que tem vindo a ganhar novo protagonismo internacionalmente.

O interesse pelas conservas de peixe e, em particular, pelas sardinhas, está a crescer a nível global, e há agora mais uma prova disso. Um recente artigo do The New York Times coloca este pequeno peixe no centro das atenções, descrevendo-o como uma tendência que passou de discreta a fenómeno internacional e Portugal não ficou de fora.

No texto, o jornal norte-americano explica como as sardinhas deixaram de ser vistas como um alimento simples para se tornarem num verdadeiro produto “trendy”. “Agora sou apenas mais um entre tantos fãs deste pequeno peixe oleoso, que nos últimos anos passou de discreto a verdadeiro protagonista”, lê-se no artigo.

Segundo a publicação, este crescimento pode estar ligado a vários fatores, desde o aumento do consumo de produtos duradouros durante a pandemia até ao boom turístico em países onde as sardinhas são tradicionais, como Portugal e Espanha. Mas não só: os benefícios nutricionais também têm contribuído para a popularidade.

O artigo destaca ainda as sardinhas Açôr, descritas como “delicadas, mas carnudas, e cuidadosamente embaladas em azeite”, tendo recebido a classificação mais alta entre as 59 latas provadas pelos jornalistas. Elogiaram a aparência impecável, a textura e o sabor equilibrado, que torna estas sardinhas ideais para comer sozinhas, em saladas, massas ou em bolachas. “Um dos provadores comentou que sabiam ‘a Portugal’, devido ao sabor marcado pelo mar”, sublinha o The New York Times.

O fenómeno é visível sobretudo nas redes sociais, onde surgem cada vez mais conteúdos dedicados ao tema. O jornal destaca que “as redes sociais estão agora cheias de tábuas de conservas e análises a sardinhas”, refletindo uma nova forma de consumir e apresentar este alimento.

A tendência chegou a tal ponto que já existe quem faça carreira nesta área. “Agora que até já existe a profissão de ‘sommelier de conservas’, é seguro dizer que as sardinhas atingiram o auge”, sublinha o artigo.

Para ajudar os consumidores a navegar entre tantas opções, o The New York Times testou dezenas de produtos: ao todo, foram analisadas 59 latas de sardinhas em óleo, desde opções mais acessíveis até alternativas premium. “As escolhas vão desde exemplares mais carnudos e intensos até opções mais delicadas e sofisticadas”, conclui a publicação, destacando Portugal como referência global no universo das conservas.