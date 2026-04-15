“Paraíso perfeito”: espanhóis destacam este destino português com alojamento a partir de 13 euros

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A imprensa espanhola El Periódico voltou os olhos para Portugal e destacou a Costa Vicentina como “o paraíso perfeito para prolongar o verão”. O jornal elogia não só a beleza natural da região, mas também os preços acessíveis para alojamento e refeições.

Segundo a publicação, é possível dormir desde 13 euros por noite e comer por cerca de 8 euros — algo que hoje é considerado um verdadeiro luxo. A Pousada da Arrifana é citada como exemplo, com camas a 13 euros, enquanto em Aljezur e Vila Nova de Milfontes é possível encontrar quartos duplos entre 40 e 50 euros fora da época alta.

A gastronomia também merece destaque: o jornal lembra que “o prato do dia em Portugal é quase uma instituição”, permitindo refeições completas entre 7,50 e 8 euros. As tascas locais impressionam com saladas de polvo, sopas de peixe e guisados de atum por 10 a 15 euros.

Entre os cenários de cartão-postal referidos estão a praia de Odeceixe, “onde o rio se abraça ao mar”, a Arrifana, “paraíso de surf rodeado de falésias”, e a Zambujeira do Mar, famosa pelos seus espetaculares pôr-do-sol.

A publicação sublinha ainda que setembro e outubro são a “janela dourada” para visitar a região, com dias longos, mar agradável, menos turistas e preços mais baixos.

A Costa Vicentina é descrita como um destino perfeito para prolongar o verão, combinando natureza selvagem, boa comida e alojamento económico, num dos litorais mais bem preservados da Europa.