Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros

Quem tem filhos em idade escolar ou trabalha em regime híbrido sabe como dá jeito ter uma impressora fiável em casa. Entre trabalhos de escola, documentos de trabalho ou simples impressões do dia a dia, há sempre alguma coisa que precisa de sair em papel. A boa notícia é que a HP tem uma opção prática e acessível — a DeskJet 2820e, agora com 30% de desconto, a 42,58€ na Amazon.

A HP DeskJet 2820e é uma impressora multifunções a jato de tinta que imprime, digitaliza e copia, tanto a preto e branco como a cores. É leve, compacta e fácil de instalar, ideal para quem procura algo prático para casa, estudantes ou pequenos escritórios. Liga-se rapidamente através de Wi-Fi de banda dupla, HP Smart App ou Apple AirPrint, e é compatível com Alexa, permitindo controlo por voz. Imprime até 20 páginas por minuto em preto e 16 a cores, com frente e verso manual. Além disso, utiliza cartuchos com mais de 60% de plástico reciclado e oferece o serviço HP Instant Ink, que envia automaticamente novos cartuchos quando a tinta está a terminar — com planos a partir de 1,79€ por mês.

Quem já comprou este modelo elogia sobretudo a facilidade de configuração e a qualidade de impressão. “Perfeita para uso doméstico; fácil de instalar e boa qualidade de impressão”, escreveu uma utilizadora espanhola. Outro comprador destacou que “a instalação foi rápida em todos os dispositivos — computador, portátil e telemóvel”, acrescentando que “a impressão é rápida e ocupa pouco espaço”. Há também quem sublinhe o bom desempenho para o preço: “Uma boa impressora económica. Funciona bem como scanner e fotocopiadora, e mantém a ligação Wi-Fi sempre estável.” No conjunto, é uma escolha simples, fiável e com tudo o que é preciso para dizer adeus aos dramas dos trabalhos de casa e das impressões de última hora.

