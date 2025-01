O que muda no IMT em 2025

Segundo o Orçamento do Estado para 2025, os limites dos escalões do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) foram atualizados em 2,3%. Com esta alteração, quem comprar uma casa, no Continente, em que o valor se enquadre no primeiro escalão, até 104.261 euros (101.917 euros em 2024), fica isento de IMT em 2025. Aos restantes escalões, continuam-se a aplicar taxas entre 2% e 8%, dependendo do valor do imóvel.

Já os jovens até aos 35 anos, mantêm a isenção de IMT e do Imposto do Selo em 2025 até ao 4.º escalão. No entanto, como os valores foram atualizados, a isenção passa de 316.772 euros (valor de 2024), para 324.058 euros em 2025.

Quanto vou pagar de IMT se comprar uma casa de 200 mil euros?

Em 2024, quem comprasse uma habitação própria e permanente no Continente de 200 mil euros pagava de IMT 3.977,58 euros. Mas com a atualização de 2,3%, em 2025, quem comprar uma casa do mesmo valor vai pagar de imposto 3.747,08 euros. Ou seja, menos 230,50 euros.

O que muda para os jovens até aos 35 anos que comprarem casa em 2025?

A isenção total de IMT e Imposto do Selo para os jovens até aos 35 anos que comprem a primeira habitação própria e permanente vai manter-se em 2025. No entanto, para beneficiarem deste apoio, o valor do imóvel não pode superar o quarto escalão do IMT. A boa notícia é que dada a atualização, o limite máximo da isenção passou de 316.772 euros (em 2024) para 324.058 euros (em 2025). Na prática, esta alteração permite uma poupança de 258,24 euros de IMT face ao ano anterior, se comprar uma casa de 320 mil euros.

No caso de comprar uma casa que se enquadre no quinto escalão (limite de 648.022 euros), beneficia da isenção parcial do IMT. Ou seja, a taxa de 8% incide sobre a diferença entre o valor do imóvel e os 324.058 euros. Depois, tem de pagar o Imposto do Selo que corresponde a 0,8%.