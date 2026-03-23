Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo muda regras da biomassa para travar incêndios: há nova fórmula de pagamento

O regime agora definido passa “a atribuir um maior peso ao contributo de cada central na gestão integrada de fogos rurais”

Agência Lusa
Há 34 min
“Mudanças rápidas e de grande escala”: última década bateu recorde nunca antes observado

O Governo reformulou as regras de cálculo da remuneração da energia elétrica produzida pelas centrais de biomassa, que já entraram em vigor, para incentivar a gestão dos incêndios florestais, anunciou hoje o Ministério do Ambiente.

Com a publicação da portaria n.º 114/2026/1 em Diário da República em 17 de março, em vigor desde 18 de março, as centrais de produção de eletricidade a biomassa passam a ser remuneradas através de uma nova forma de cálculo que “valoriza mais o contributo que cada central tem na gestão integrada dos fogos florestais”, explica o Ministério do Ambiente e Energia num comunicado enviado hoje às redações.

A portaria que até aqui fixava os suplementos remuneratórios atribuídos às centrais de valorização de biomassa era de 2019 e foi alterada agora pelo Governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) com o objetivo de incentivar as centrais a contribuírem para a prevenção dos incêndios.

No comunicado em que explica os contornos da nova fórmula de cálculo, o Ministério do Ambiente recorda que as remunerações assentam em duas componentes – “um prémio de mercado e um prémio para a gestão integrada de fogos rurais e proteção da floresta, definidos em euros por megawatt-hora (€/MWh) de eletricidade injetado na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP)”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O regime agora definido passa “a atribuir um maior peso ao contributo de cada central na gestão integrada de fogos rurais”, refere o ministério.

“As centrais passam a ter, também, a sua remuneração indexada à área ardida na sua região de influência, por um período de referência de até três anos, o que visa evitar penalizações por pequenos incêndios, ou benefícios indevidos a quem no ano anterior, por exemplo, tenha visto o seu território devastado pelas chamas”, explica.

Na portaria, são atualizadas as regras de cálculo do prémio de mercado, positivo ou negativo, que é devido à central a biomassa pela energia produzida e injetada na RESP” e as do “prémio do contributo dado pela central para a defesa contra incêndios e a preservação da floresta”, que é “determinado em função da percentagem de área ardida, devidamente identificada no registo cartográfico de áreas ardidas”, acumulada no município ou municípios afetados.

De acordo com o Ministério liderado por Maria da Graça Carvalho, “ao destacar positivamente o contributo das centrais de biomassa na prevenção dos incêndios, estão criadas condições para uma valorização da tarifa fixa em função do papel ativo que essa central de biomassa tenha na gestão da floresta”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na portaria, o Governo refere que, antes de fazer esta alteração, ouviu a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Para o Ministério do Ambiente, “a nova legislação, mais do que a energia elétrica produzida e injetada na RESP, visa incentivar o papel fundamental que estas mesmas centrais podem ter no planeamento e gestão da floresta, com o objetivo fundamental de a defender e preservar de incêndios rurais”, refere-se no comunicado de hoje.

“Ao usarem resíduos florestais, as centrais de biomassa assumem um papel fundamental na proteção e defesa da floresta dos incêndios rurais”, sublinha ainda o ministério.

RELACIONADOS
“Mudanças rápidas e de grande escala”: última década bateu recorde nunca antes observado
Na madrugada de domingo vai ter de acertar o seu relógio. Saiba como
Mais Vistos
00:01:04
Secret Story
Bruna Gomes em choque com a reação de Hélder ao descobrir a relação de Eva e Diogo: «A mesma reação que a Ariana...»
tvi
00:09:09
Secret Story
Nomeações ao rubro: com o fim a cada vez mais próximo, a estratégia está em alta
tvi
00:04:04
Secret Story
Sob forte ovação, Hélder chega ao estúdio e desvenda o segredo que escondeu na casa
tvi
00:03:49
Secret Story
Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Ariana
Sem filtros! Ariana confessa o que realmente se passou debaixo dos lençóis com Diogo
Roma
Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento
cnn
Olho seco
A síndrome de olho seco afeta cada vez mais pessoas, mas há um novo tratamento que foge às terapias tradicionais
versa
Dois às 10
Incrédula com reação de Hélder ao segredo de Eva, Bruna Gomes recebe ovação do público
tvi
Expulso
Renhido até ao fim! Este foi o concorrente expulso da semana do Secret Story 10
Eva
Inédito! Eva “encosta” Diogo à parede após ver imagens com Ariana na cama. Eis a reação do namorado