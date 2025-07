Vídeos impressionantes mostram banhistas presos em praia a arder sem rota de fuga. Mais de 100 retirados de barco

A onda de calor que tem afetado várias regiões mediterrânicas provocou incêndios violentos no sul de Sardenha, em Itália. Resultado o vento forte que fez propagar rapidamente o fogo, vários banhistas ficaram retidos numa praia sem rota de fuga por terra e com vários carros a ficarem carbonizados.

Perante o cenário, as autoridades salvaram todas as pessoas, retirando-as de barco. As cenas dramáticas aconteceram neste domingo, em Villasimius, no sul da ilha.

Itália tem sofrido várias ondas de calor neste verão, com incêndios florestais a afetar principalmente as regiões áridas do sul.

Veja o video: