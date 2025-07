É por isto que nunca deve ir de férias sem fechar as portas de todas as divisões de casa, alerta bombeiro

Quando uma casa vai ficar vazia durante algum tempo, como acontece nas férias, é habitual verificar se os aparelhos estão desligados, se as torneiras estão bem fechadas e se as janelas ficaram trancadas. Mas há um gesto simples que muitas vezes é esquecido e que pode fazer uma grande diferença em caso de incêndio: fechar as portas de todas as divisões.

O vídeo que se segue, produzido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no Brasil, mostra de forma clara como um incêndio iniciado numa única divisão pode afetar toda a casa. Através de uma simulação, é possível ver como o fumo se propaga rapidamente pelos vários espaços — e como as portas fechadas conseguem oferecer resistência e atrasar essa propagação.

Trata-se de uma medida simples, sem custos, e que pode ajudar a proteger os bens materiais e, sobretudo, a salvar vidas.

Vale a pena ver até ao fim — e partilhar esta informação.