Dinheiro
Ambiente de escritório
Ambiente de escritório |

Photo by Freepik

Empresas aceleram a adoção da IA sem conseguir acompanhar os riscos, alerta estudo da IBM
IOL
Hoje às 13:34

Quem é responsável quando um agente de IA falha?

Oito em cada dez executivos inquiridos afirmam que um incidente relacionado com inteligência artificial (IA) chegou ao Conselho de Administração ou à Comissão Executiva das suas organizações no último ano. No entanto, apenas 40% dizem ter alterado as políticas ou os modelos de governação de IA em resposta a estas situações, revela um estudo da IBM, divulgado nesta quarta-feira.

O estudo, realizado junto de 3.221 executivos de topo de oito países da Europa e do Médio Oriente, aponta para um desfasamento entre a velocidade de adoção da tecnologia e a capacidade das empresas para gerir os riscos associados.

Entre os incidentes identificados estão falhas de agentes de IA, exposição de dados, erros em decisões baseadas nesta tecnologia e violações de segurança relacionadas com IA.

Agentes de IA autónomos podem tornar-se mais comuns até 2027

A adoção de sistemas capazes de executar tarefas e tomar decisões com maior autonomia coloca novos desafios às empresas. Segundo o estudo, 35% dos executivos inquiridos afirmam já ter sistemas de IA agêntica em produção.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, 75% esperam que, até 2027, os agentes de IA tenham algum grau de autonomia na tomada de decisões. Ainda assim, apenas 37% consideram que os atuais modelos de governação das suas organizações estão preparados para suportar a adoção desta tecnologia em escala.

Perante a dificuldade em acompanhar o ritmo de implementação, 56% das organizações continuam a avançar dentro dos limites de risco definidos, enquanto os respetivos modelos de governação são adaptados. Já 33% optam por adiar a implementação até estarem preparadas.

Para Ana Paula Assis, responsável IBM, a discussão deixou de estar centrada apenas na adoção tecnológica. “À medida que as organizações passam de assistentes de IA para agentes autónomos, a governação já não pode ser encarada apenas como um exercício de conformidade. Tornou-se um requisito para o negócio e um fator de criação de valor”, afirma.

Quem é responsável quando um agente de IA falha?

Embora 98% dos executivos afirmem que as suas organizações atribuíram formalmente a responsabilidade pelo risco associado à IA ao nível do Conselho de Administração, persistem dúvidas sobre quem deve responder pelas consequências negativas das decisões tomadas por agentes autónomos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apenas 26% das organizações inquiridas dispõem de um comité dedicado à IA ao nível do Conselho de Administração. O CIO ou CTO é a função mais frequentemente apontada como responsável pelas consequências adversas da atuação destes sistemas, mas é referida por apenas 17% dos participantes.

Quanto à responsabilidade legal em caso de danos significativos provocados por um sistema de IA, as opiniões dividem-se:

  • 20% defendem que a responsabilidade deve ser partilhada proporcionalmente entre a organização que implementa a solução e o fornecedor;

  • 19% consideram necessário um enquadramento regulamentar específico, que entendem ser ainda insuficiente;

  • 14% defendem que a responsabilidade deve recair sobre o fornecedor da tecnologia ou da solução de IA.

Os executivos identificam também várias medidas que consideram necessárias até 2027: regras formais sobre a responsabilidade dos fornecedores em caso de falha dos agentes (33%), limites claros para a intervenção humana (32%), monitorização em tempo real e registos de auditoria (30%) e capacidade para interromper imediatamente a atividade dos agentes em toda a organização (29%).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apenas 37% quantificam o impacto financeiro dos riscos de IA

A existência de estruturas de responsabilização não significa que as empresas consigam medir de forma sistemática as consequências financeiras de uma governação insuficiente.

De acordo com o estudo, apenas 37% das organizações dispõem de uma avaliação formal, revista pelo Conselho de Administração, que quantifica o impacto financeiro dos riscos associados a lacunas na governação da IA.

Mais de metade dos executivos (54%) afirma que as respetivas organizações tratam a IA generativa e a IA agêntica como categorias de risco distintas, com modelos de governação separados. Outros 38% recorrem a um modelo de base comum, complementado por controlos adicionais para a IA agêntica.

O estudo identifica ainda fragilidades na gestão dos riscos associados a terceiros. Embora 54% dos inquiridos reconheçam lacunas na forma como os modelos de governação abrangem os sistemas e modelos de IA utilizados por fornecedores e parceiros estratégicos, apenas 21% monitorizam continuamente estes riscos e 13% aplicam requisitos de avaliação ou certificação independente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como está a regulamentação a influenciar as empresas?

O enquadramento regulamentar também está a influenciar as decisões de investimento em governação da IA, embora de forma diferente consoante a região.

Na União Europeia, 41% dos executivos inquiridos afirmam estar a acelerar o investimento em governação de IA tendo em vista as obrigações aplicáveis aos sistemas de alto risco previstas no Regulamento da Inteligência Artificial da UE (AI Act), a partir de dezembro de 2027. Outros 35% dizem estar a cumprir os planos estruturados de conformidade.

No Reino Unido, as exigências dos reguladores setoriais são apontadas como o principal fator para impulsionar o investimento nesta área por 27% dos participantes. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, as estratégias nacionais de IA assumem maior relevância, sendo referidas por 61%.

Como foi realizado o estudo da IBM?

A investigação foi conduzida pela Censuswide, a pedido da IBM, junto de 3.221 executivos de topo, incluindo responsáveis com cargos de nível C, de organizações com pelo menos mil colaboradores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os participantes trabalham no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A recolha de dados decorreu entre 14 e 24 de setembro de 2026.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM