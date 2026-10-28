Empresas aceleram a adoção da IA sem conseguir acompanhar os riscos, alerta estudo da IBM

Oito em cada dez executivos inquiridos afirmam que um incidente relacionado com inteligência artificial (IA) chegou ao Conselho de Administração ou à Comissão Executiva das suas organizações no último ano. No entanto, apenas 40% dizem ter alterado as políticas ou os modelos de governação de IA em resposta a estas situações, revela um estudo da IBM, divulgado nesta quarta-feira.

O estudo, realizado junto de 3.221 executivos de topo de oito países da Europa e do Médio Oriente, aponta para um desfasamento entre a velocidade de adoção da tecnologia e a capacidade das empresas para gerir os riscos associados.

Entre os incidentes identificados estão falhas de agentes de IA, exposição de dados, erros em decisões baseadas nesta tecnologia e violações de segurança relacionadas com IA.

Agentes de IA autónomos podem tornar-se mais comuns até 2027

A adoção de sistemas capazes de executar tarefas e tomar decisões com maior autonomia coloca novos desafios às empresas. Segundo o estudo, 35% dos executivos inquiridos afirmam já ter sistemas de IA agêntica em produção.

Além disso, 75% esperam que, até 2027, os agentes de IA tenham algum grau de autonomia na tomada de decisões. Ainda assim, apenas 37% consideram que os atuais modelos de governação das suas organizações estão preparados para suportar a adoção desta tecnologia em escala.

Perante a dificuldade em acompanhar o ritmo de implementação, 56% das organizações continuam a avançar dentro dos limites de risco definidos, enquanto os respetivos modelos de governação são adaptados. Já 33% optam por adiar a implementação até estarem preparadas.

Para Ana Paula Assis, responsável IBM, a discussão deixou de estar centrada apenas na adoção tecnológica. “À medida que as organizações passam de assistentes de IA para agentes autónomos, a governação já não pode ser encarada apenas como um exercício de conformidade. Tornou-se um requisito para o negócio e um fator de criação de valor”, afirma.

Quem é responsável quando um agente de IA falha?

Embora 98% dos executivos afirmem que as suas organizações atribuíram formalmente a responsabilidade pelo risco associado à IA ao nível do Conselho de Administração, persistem dúvidas sobre quem deve responder pelas consequências negativas das decisões tomadas por agentes autónomos.

Apenas 26% das organizações inquiridas dispõem de um comité dedicado à IA ao nível do Conselho de Administração. O CIO ou CTO é a função mais frequentemente apontada como responsável pelas consequências adversas da atuação destes sistemas, mas é referida por apenas 17% dos participantes.

Quanto à responsabilidade legal em caso de danos significativos provocados por um sistema de IA, as opiniões dividem-se:

20% defendem que a responsabilidade deve ser partilhada proporcionalmente entre a organização que implementa a solução e o fornecedor;

19% consideram necessário um enquadramento regulamentar específico, que entendem ser ainda insuficiente;

14% defendem que a responsabilidade deve recair sobre o fornecedor da tecnologia ou da solução de IA.

Os executivos identificam também várias medidas que consideram necessárias até 2027: regras formais sobre a responsabilidade dos fornecedores em caso de falha dos agentes (33%), limites claros para a intervenção humana (32%), monitorização em tempo real e registos de auditoria (30%) e capacidade para interromper imediatamente a atividade dos agentes em toda a organização (29%).

Apenas 37% quantificam o impacto financeiro dos riscos de IA

A existência de estruturas de responsabilização não significa que as empresas consigam medir de forma sistemática as consequências financeiras de uma governação insuficiente.

De acordo com o estudo, apenas 37% das organizações dispõem de uma avaliação formal, revista pelo Conselho de Administração, que quantifica o impacto financeiro dos riscos associados a lacunas na governação da IA.

Mais de metade dos executivos (54%) afirma que as respetivas organizações tratam a IA generativa e a IA agêntica como categorias de risco distintas, com modelos de governação separados. Outros 38% recorrem a um modelo de base comum, complementado por controlos adicionais para a IA agêntica.

O estudo identifica ainda fragilidades na gestão dos riscos associados a terceiros. Embora 54% dos inquiridos reconheçam lacunas na forma como os modelos de governação abrangem os sistemas e modelos de IA utilizados por fornecedores e parceiros estratégicos, apenas 21% monitorizam continuamente estes riscos e 13% aplicam requisitos de avaliação ou certificação independente.

Como está a regulamentação a influenciar as empresas?

O enquadramento regulamentar também está a influenciar as decisões de investimento em governação da IA, embora de forma diferente consoante a região.

Na União Europeia, 41% dos executivos inquiridos afirmam estar a acelerar o investimento em governação de IA tendo em vista as obrigações aplicáveis aos sistemas de alto risco previstas no Regulamento da Inteligência Artificial da UE (AI Act), a partir de dezembro de 2027. Outros 35% dizem estar a cumprir os planos estruturados de conformidade.

No Reino Unido, as exigências dos reguladores setoriais são apontadas como o principal fator para impulsionar o investimento nesta área por 27% dos participantes. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, as estratégias nacionais de IA assumem maior relevância, sendo referidas por 61%.

Como foi realizado o estudo da IBM?

A investigação foi conduzida pela Censuswide, a pedido da IBM, junto de 3.221 executivos de topo, incluindo responsáveis com cargos de nível C, de organizações com pelo menos mil colaboradores.

Os participantes trabalham no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A recolha de dados decorreu entre 14 e 24 de setembro de 2026.