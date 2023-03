“Ficas uma brasa, de vermelho.” O look ‘sexy’ da assistente de Pedro Teixeira

Inês Brás, bailarina e assistente de Pedro Teixeira no programa ‘Vai ou Racha’, da TVI, dá cada vez mais nas vistas. Elegante, a jovem partilhou o seu look “lindo e confortável” escolhido para marcar presença no programa e que tem somado muitos elogios.

Na sua conta de Instagram, na qual é bastante ativa e que conta com mais de 15 mil seguidores, Inês Brás partilha com frequência fotografias em que exibe uma forma física incrível e na qual recebe muitos comentários positivos.

Inês Brás é modelo e bailarina profissional, licenciada pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, e tem ainda um curso em Artes Performativas.

Percorra a galeria acima para ver algumas das imagens partilhadas pela bailarina. De seguida, veja alguns momentos em vídeo no programa da TVI.