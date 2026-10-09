Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional

"Professora a tempo inteiro e “baddie” em part-time". É assim que Inês Deusa se descreve no Instagram, numa frase que resume bem a imagem que construiu nas redes sociais: a de uma professora que não abdica da sua identidade, do gosto pela moda e de um estilo que foge ao perfil tradicionalmente associado à profissão.

Loira, de olhos azuis e com uma imagem que muitos comparam à de uma Barbie, a portuguesa tornou-se uma figura reconhecida no universo digital. No Instagram, reúne cerca de 43,2 mil seguidores e, no TikTok, aproxima-se dos 145 mil. Os números ajudam a perceber a dimensão da sua comunidade, mas não explicam, por si só, o interesse que desperta.

A resposta poderá estar precisamente na combinação de universos que, à primeira vista, parecem difíceis de conciliar: a moda, a beleza, a exposição nas redes sociais e o trabalho diário como professora.

Num espaço digital em que a imagem ocupa um lugar central, Inês Deusa mostra os seus outfits, partilha momentos do quotidiano e dá a conhecer uma parte da sua vida profissional. Mas são também os vídeos relacionados com os alunos que contribuem para a sua visibilidade e ajudam a construir uma narrativa diferente daquela que poderia resultar apenas das fotografias e dos looks.

Uma professora fora do molde tradicional

A imagem de uma professora continua, para muitas pessoas, associada a determinadas expectativas de comportamento, apresentação e discrição. Inês Deusa surge num registo diferente: aposta numa estética marcante, assume a feminilidade e não esconde o gosto por uma aparência cuidada e arrojada.

É precisamente essa diferença que torna a sua figura interessante. A sua presença nas redes sociais coloca em evidência uma questão que vai além da escolha de roupa ou da maquilhagem: até que ponto a aparência de uma mulher continua a influenciar a forma como é avaliada no plano profissional?

No caso de Inês, a imagem tornou-se uma das marcas distintivas da sua presença digital. Para quem a acompanha, a combinação entre um estilo assumido e a profissão de professora pode representar uma forma de contrariar ideias preconcebidas sobre aquilo que uma mulher que trabalha com crianças deve vestir, aparentar ou partilhar publicamente.

A discussão não significa que a apresentação pessoal seja irrelevante em qualquer contexto profissional. Significa, antes, que a aparência, por si só, não permite concluir se alguém desempenha bem ou mal o seu trabalho.

Ser feminina, gostar de moda ou investir na própria imagem não são características incompatíveis com competência, responsabilidade ou dedicação. E é nessa aparente contradição que assenta parte do interesse em torno de Inês Deusa.

Os vídeos da sala de aula que mostram outro lado de Inês

Se os looks despertam curiosidade, os conteúdos relacionados com a escola acrescentam outra dimensão à sua presença digital.

Nas publicações que partilha, a professora mostra uma abordagem marcada por pequenos gestos de atenção, atividades educativas e momentos pensados para tornar a experiência escolar mais divertida e acolhedora. O objetivo que transparece destes conteúdos é fazer com que as crianças se sintam seguras, valorizadas e acarinhadas.

Entre os exemplos estão os mimos que oferece aos alunos e as atividades que procura transformar em experiências de aprendizagem. Um dos gestos que se destacou foi a oferta de cadernetas de cromos do Mundial de 2026, numa altura em que a coleção despertou grande entusiasmo entre os mais novos.

São momentos aparentemente simples, mas que ajudam a explicar por que razão o conteúdo relacionado com a escola pode gerar interesse para lá da comunidade educativa. Em vez de mostrar apenas o resultado final de uma atividade, estes vídeos permitem acompanhar pequenos episódios do quotidiano de uma professora e perceber como procura criar memórias positivas para os alunos.

Há, neste registo, uma dimensão emocional que pode aproximar a audiência da criadora de conteúdos. Os seguidores não acompanham apenas uma pessoa com um estilo visual reconhecível: têm também acesso a momentos que revelam uma faceta cuidadora e dedicada ao trabalho.

Naturalmente, os vídeos publicados nas redes sociais mostram apenas uma parte da realidade escolar. Não permitem, isoladamente, avaliar todo o desempenho de uma professora nem substituir a observação do trabalho pedagógico. Ajudam, contudo, a compreender a imagem pública que Inês constrói e a razão pela qual o seu conteúdo não se limita à moda.

Entre elogios e críticas: a aparência continua a estar em discussão

A exposição pública traz consigo uma consequência previsível: a multiplicação de opiniões. E a imagem de Inês Deusa não reúne apenas elogios.

Há também quem questione a forma como se apresenta, considerando determinados estilos pouco adequados à profissão de professora. São críticas que colocam a sua roupa e a sua aparência no centro da discussão, mesmo quando os conteúdos publicados incluem atividades educativas e momentos de interação com os alunos.

A polémica revela uma tensão entre expectativas tradicionais e formas mais contemporâneas de expressão individual. Até onde deve ir o escrutínio sobre a imagem de uma professora? E em que momento uma preferência pessoal passa a ser interpretada como um indicador de competência profissional?

São questões que merecem ser discutidas sem confundir planos diferentes. A responsabilidade de quem trabalha com crianças é inquestionável, tal como a importância de respeitar as regras da escola e de proteger a privacidade dos alunos. Mas essas exigências não significam que exista uma única forma legítima de uma professora se apresentar fora das convenções mais tradicionais.

No caso de Inês, o seu estilo continua a fazer parte da identidade que apresenta publicamente. Apesar das críticas, não deixa de mostrar os seus looks nem abandona os conteúdos relacionados com a profissão. A sua presença digital mantém, assim, a combinação que a distingue: uma imagem assumida e uma narrativa profissional centrada também no cuidado com os alunos.

Para avaliar o seu trabalho, o critério relevante não deverá ser a semelhança com um modelo estético convencional, mas aquilo que efetivamente faz no exercício das suas funções, dentro das regras e responsabilidades que a profissão exige.

## Porque é que Inês Deusa desperta tanta curiosidade?

O crescimento de Inês Deusa nas redes sociais pode ser compreendido através de vários fatores que se complementam.

O primeiro é a força visual da sua imagem. Num ambiente digital marcado pela rapidez com que os utilizadores percorrem publicações, uma identidade estética reconhecível pode ajudar a captar a atenção e a distinguir um perfil entre milhares de outros.

O segundo é a variedade de conteúdos. A moda e os outfits atraem quem se interessa por beleza e estilo, enquanto os vídeos da escola oferecem uma perspetiva diferente do seu quotidiano. Esta combinação permite chegar a públicos com interesses distintos e dá à audiência mais do que um motivo para acompanhar a criadora.

O terceiro é a dimensão emocional das publicações relacionadas com os alunos. Os gestos de carinho, as surpresas e as atividades educativas podem despertar identificação entre pais, professores e outros utilizadores que valorizam histórias sobre a relação entre adultos e crianças.

Há ainda um quarto elemento: o debate em torno dos estereótipos. Quando uma pessoa desafia a imagem convencional associada a determinada profissão, a reação tende a ultrapassar o conteúdo original. Os elogios, as críticas e as discussões que se seguem podem contribuir para aumentar a visibilidade do perfil, embora não seja possível determinar, sem dados de audiência, quanto pesam no crescimento da sua comunidade.

A presença de figuras públicas entre os seus seguidores, caso confirmada, é outro indicador do alcance da sua notoriedade. Ainda assim, seguir uma conta não significa necessariamente subscrever todas as opiniões da pessoa seguida, pelo que esse dado deve ser apresentado como um sinal de visibilidade, e não como prova de aprovação generalizada.

## A beleza não define a competência

No centro do fenómeno está uma questão simples, mas persistente: porque continua a ser necessário justificar que uma mulher pode gostar de se arranjar, assumir uma imagem marcante e, ao mesmo tempo, ser competente na sua profissão?

A trajetória pública de Inês Deusa oferece um ponto de partida para essa reflexão. A sua identidade digital não se constrói apenas a partir do papel de professora, nem se resume à imagem de beleza que a tornou reconhecível. É a coexistência destas dimensões que faz com que o seu perfil desperte curiosidade e gere conversa.

O interesse que suscita não elimina a necessidade de discutir os limites da exposição dos alunos, a responsabilidade associada à profissão ou as regras aplicáveis ao contexto escolar. Essas questões devem ser avaliadas com critérios concretos, e não através de julgamentos baseados exclusivamente na aparência.

Ao mostrar tanto os seus looks como os pequenos gestos que dedica aos alunos, Inês Deusa apresenta uma versão de si própria que não cabe facilmente numa categoria única. É professora, gosta de moda e cria conteúdos para uma audiência que acompanha diferentes aspetos da sua vida.

Num universo em que a imagem pode abrir portas, mas também alimentar preconceitos, o caso de Inês lembra que aparência e competência são dimensões distintas. E que uma professora não tem de abdicar da sua personalidade para demonstrar profissionalismo.