“Rejuvenesceu 10 anos”: Inês Franco pega na tesoura e transforma por completo o visual desta mulher

Uma mudança no cabelo é suficiente para fazer alguém olhar para o espelho de outra forma. Foi precisamente isso que aconteceu com Susana, que decidiu entregar o visual às mãos de Inês Franco e acabou surpreendida com o resultado.

A conhecida maquilhadora partilhou nas redes sociais um vídeo da transformação e mostrou o antes e depois da cliente. O resultado não passou despercebido e rapidamente começaram a surgir elogios à nova imagem de Susana.

“A Susana só precisava de um empurrãozinho”, escreveu Inês Franco na legenda da publicação.

Antes de começar a transformação, Inês Franco quis saber o que tinha levado Susana a procurar uma mudança naquele momento. “Porque acho que chegou agora a altura de pensar mais em mim e acho que preciso fazer algo para ficar diferente”, explicou a cliente.

E havia uma questão particularmente importante: até onde estaria Susana disposta a ir? “E eu posso usar tesoura?”, perguntou Inês Franco. “Eu confio completamente”, respondeu Susana.

A profissional voltou a insistir na confiança, perante a quantidade de cabelo da cliente. “Então bora lá. Vamos lá. Confias?”, questionou. “Confio. Plenamente”, garantiu Susana.

O resultado deixou Susana rendida

Depois da transformação, chegou o momento de revelar o novo visual. “Um, dois, três”, anunciou Inês Franco, antes de mostrar o resultado à cliente.

A reação de Susana foi imediata. “Inacreditável. O cabelo faz uma diferença. Acho que valeu a pena confiar”, afirmou, visivelmente surpreendida com a mudança.

O novo corte e styling deram uma imagem completamente diferente à cliente e foram precisamente essas diferenças que conquistaram quem acompanhou a transformação nas redes sociais.

“Ficou com menos 20 anos”: os elogios multiplicaram-se

A publicação rapidamente ficou inundada de comentários. Entre os elogios, houve quem destacasse precisamente o efeito rejuvenescedor da transformação.

“Ficou linda, como sempre e a felicidade nos olhos dela é maravilhoso de se ver!”, escreveu uma seguidora.

“Meu Deus, ficou maravilhosa”, pode ainda ler-se.

Outros internautas foram mais longe e falaram numa verdadeira transformação: “Uma mulher nova!”, “Rejuvenesceu”, “Ficou com menos 20 anos” e “Tirou-lhe 10 anos de cima” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Houve também quem destacasse a forma como o novo penteado valorizou a imagem de Susana: “Muito mais nova e parece mais magra com o novo penteado”.

Entre tantos elogios, uma ideia repetiu-se: a beleza já estava lá, mas a mudança de visual ajudou a colocá-la em evidência. “Impressionante… ficou outra pessoa, linda. A beleza estava lá, a Inês tem a capacidade de a mostrar. Mais uma vez, parabéns”, escreveu outra internauta.