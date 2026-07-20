Lamine Yamal é campeão do Mundial 2026, mas foi a namorada quem roubou as atenções na grande final. Mostramos porquê
Com apenas 20 anos, a namorada do internacional espanhol já é um fenómeno mundial
Lamine Yamal é um fenómeno no Mundo do futebol e aos 19 anos acaba de vencer o Mundial 2026 pela seleção espanhola. O jovem foi um dos nomes mais falados no decorrer da competição, mas a namorada do futebolista também chama à atenção e esteve em destaque na grande final, que decorreu este domingo, 19 de julho, nos Estados Unidos.
Falamos de Inés García, uma jovem influencer, com apenas 20 anos, mas que conta com mais de 2,6 milhões de seguidores na sua conta de Instagram. A criadora de conteúdos digitais esteve sempre presente nas bancadas durante todo o Campeonato do Mundo, para apoiar o namorado, e a sua beleza exótica não passou despercebida.
Já nas redes sociais, destaca-se pelas partilhas de moda e de lifestyle que faz. Ao contrário da maior parte das companheiras dos jogadores de futebol, Inés García opta por adotar uma postura muito discreta no que diz respeito à sua vida privada, sendo raras as fotografias que partilha com Lamine Yamal. No entanto, abriu uma exceção no decorrer da maior competição de futebol do Mundo, onde recorreu várias vezes às redes sociais para apoiar publicamente o namorado.
Natural de Sevilha, Inés Garcia é dona de uma beleza invejável e de um corpo escultural que arranca vários elogios, principalmente por parte do público masculino que a acompanha. São vários os elogios que soma nos comentários das suas partilhas.
O início do namoro com Lamine Yamal
Os primeiros rumores sobre o casal surgiram em abril deste ano, quando os dois foram vistos muito cúmplices a passear na cidade de Sitges, na Espanha. Mais tarde, viajaram juntos para a Grécia, durante as férias do futebolista do Barcelona.
A confirmação pública da relação foi feita no final da época desportiva, durante a festa de fim de temporada do Barcelona. Os dois apareceram de mãos dadas no evento e acabaram por partilhar algumas fotos juntos.
Pode ver, na nossa galeria, as melhores fotos de Inés García que preparámos para si