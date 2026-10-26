Inês Morais de Alarcão denuncia violência quando estava em trabalho de parto: “Começou aos gritos, bateu em cima da mesa”

Ser mãe é uma experiência capaz de transformar uma mulher para sempre. Mas, por detrás da emoção de trazer um filho ao mundo, há também histórias difíceis, momentos de medo e situações que ficam na memória. Inês Morais de Alarcão abriu o coração sobre uma dessas experiências e recordou o parto que descreve como traumático.

No videocast “As crianças já dormem”, disponível na íntegra no TVI Player, a influencer falou abertamente sobre as três experiências de parto que viveu. “Tive três experiências muito diferentes, todos partos naturais”, começou por contar, antes de recordar um episódio particularmente difícil, marcado pela angústia e pela forma como sentiu que foi tratada quando procurou ajuda médica.

Tudo aconteceu no dia em que tinha a certeza de que estava a entrar em trabalho de parto. Com contrações, Inês dirigiu-se ao hospital, convencida de que estava na altura de receber assistência. No entanto, aquilo que esperava ser o início de um dos momentos mais importantes da sua vida acabou por se transformar numa experiência dolorosa.

“Estava cheia de contrações”, recordou. Ainda assim, depois de várias horas naquela unidade hospitalar, saiu sem a confirmação de que estava em trabalho de parto.

“Entrei ao meio-dia e saí de lá às nove da noite com uma receita para antibiótico”, contou, explicando que lhe disseram que não estava em trabalho de parto, mas sim com uma infeção urinária.

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A situação tornou-se ainda mais angustiante quando pediu para fazer uma ecografia, tendo em conta o seu historial de doença renal. Foi nesse momento que, segundo relatou, a abordagem de um dos médicos a deixou profundamente abalada.

“Começa aos gritos”, recordou Inês, descrevendo o comportamento do profissional de saúde. A influenciadora contou ainda que o médico bateu na mesa e lhe perguntou: “Quer que eu faça um toque outra vez?”

O que se seguiu foi, nas suas palavras, uma experiência muito desconfortável e dolorosa. Inês descreveu o exame como “super invasivo”, sublinhando o sofrimento que sentiu naquele momento, enquanto lhe continuavam a garantir que não estava em trabalho de parto.

A emoção acabou por tomar conta de si. Em lágrimas, e sem se sentir tranquila com o que tinha acabado de viver, decidiu ligar à sua obstetra. A recomendação foi clara: dirigir-se ao Hospital de Cascais.

E foi aí que a situação mudou.

Cerca de 20 minutos depois de chegar àquela unidade hospitalar, perceberam que Inês estava, afinal, em trabalho de parto e que já estava a perder líquido.

Uma confirmação que chegou depois de horas de incerteza, dor e angústia, numa altura em que mais precisava de se sentir segura e acompanhada.

Este é um dos testemunhos mais marcantes partilhados no episódio desta semana de “As crianças já dormem”. Ao recordar uma experiência tão íntima, Inês Morais de Alarcão dá voz a um momento difícil da sua maternidade e mostra como as diferentes experiências de parto podem deixar marcas muito distintas.

Para conhecer todos os pormenores deste relato e ouvir Inês Morais de Alarcão contar, na primeira pessoa, tudo o que viveu, veja o episódio completo de “As crianças já dormem”, no TVI Player.