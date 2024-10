Há uma empresa na China em que os trabalhadores podem pedir “licença de infelicidade”

Link To Leaders

No mundo ocidental é legalmente instituído que os trabalhadores possam requer um conjunto de licenças remuneradas, seja por motivos de saúde, assistência à família, casamento…. Mas há uma nova versão na China.

Um empresário local lançou um novo formato de folga que intitulou de “licença por infelicidade” que os trabalhadores podem acionar sempre que se sentem infelizes, tristes ou stressados. A iniciativa, que contempla um total de 10 dias por ano, foi implementada por Yu Donglai, fundador e presidente da cadeia de distribuição Pang Dong Lai, que com este benefício facilita o descanso dos funcionários para que estes consigam obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Ao South China Morning Post o empresário explicou querer “que todos os funcionários tenham liberdade. Toda a gente passa por momentos em que não está feliz. Então, se você não estiver feliz, não venha trabalhar”. Além disso, reforçou que esta “licença por infelicidade” não pode ser negada pela administração.

Esta medida, refira-se, teve toda a atenção e o apoio dos principais meios de comunicação nacionais e internacionais, que defenderam, inclusive, que esta cultura empresarial deveria ser promovida a nível nacional.

A abordagem inovadora de Yu Donglai está em sintonia com as críticas públicas que este empresário tem desde sempre feito aos empregadores chineses que defendem longas horas de trabalho. No caso dos seus empreendimentos, defende uma política de trabalho em que os funcionários trabalhem apenas sete horas por dia, tenham os fins de semana livres, direito a férias anuais e dias de folga durante o Ano Novo Lunar.

Os salários baixos e a cultura de trabalho excessivo são alguns dos motivos que estão na origem da infelicidade no trabalho registada em cerca de 65% dos trabalhadores chineses, de acordo com pesquisa sobre ansiedade no local de trabalho datada de 2021.

