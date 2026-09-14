“Não consigo acreditar”: influencer de 27 anos morre vítima da sua maior paixão

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A vida pode ser irónica e tirar o tapete quando menos se espera. Apaixonado pelo mundo automóvel e bastante conhecido no setor pelo seu trabalho nas redes sociais, foi um acidente de carro que tirou a vida a este influencer de apenas 27 anos. Os comentários nas redes sociais de incredulidade multiplicam-se.

James Wehr perdeu a vida na sequência de um violento acidente de viação nos Estados Unidos. O despiste envolveu um McLaren e provocou ainda uma segunda vítima mortal.

Segundo a revista People, o acidente aconteceu durante a madrugada de domingo. As autoridades foram chamadas ao local pouco depois da meia-noite, na sequência de um alerta para um veículo em chamas.

Quando os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio, encontraram duas pessoas mortas no interior de um McLaren de 2019. Uma das vítimas foi identificada como James Wehr. A identidade da segunda pessoa ainda não foi divulgada, segundo a ABC7 e a KTLA, citadas pela People.

Wehr era uma figura conhecida entre os amantes de automóveis e tinha sido um dos fundadores do South OC Cars & Coffee, um dos maiores encontros semanais de automóveis dos Estados Unidos.

“Perdemos o nosso querido filho e irmão”

A morte do jovem foi confirmada pelo próprio South OC Cars & Coffee numa publicação nas redes sociais.

“Esta manhã, pouco depois da meia-noite, perdemos o nosso querido filho e irmão James num acidente de viação”, escreveu a organização, numa mensagem acompanhada por uma fotografia de James com o pai, Simon.

Pai e filho tinham fundado juntos o projeto dedicado aos apaixonados por automóveis.